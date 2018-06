«Dejarlo no es solo fuerza de voluntad, hay muchos más factores implicados» Participantes en uno de los cursos celebrados este año en la sede de AECC La Rioja. :: Justo Rodríguez Tamara Redondo Psicóloga de AECC de La Rioja R. G. LASTRA LOGROÑO. Miércoles, 6 junio 2018, 23:24

La puerta de la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja (AECC) no para de recibir la llamada de gente en busca de ayuda para dejar de fumar. «La verdad es que se nota mucho el incremento y en lo que llevamos de año hemos tenido ya seis grupos de terapia, de entre 12 y 15 personas, y en unos días vamos a empezar con otro», señala Tamara Redondo, psicóloga de la entidad.

«Hacemos terapias de cinco sesiones de hora y media, las cuatro primeras son de frecuencia semanal y en ellas pautamos una serie de técnicas y estrategias porque la clave del éxito es el trabajo individual», aclara la experta, que explica que «la dependencia física solo se sustenta en la nicotina y a medida que pasan los días sus síntomas son menores, pero la psicológica se apoya en varios pilares: en la automatización de la conducta; en el refuerzo, porque quita al fumador el síndrome de abstinencia; en que mucha gente vive cada cigarro como una recompensa; y por último, en el significado que le damos a cada cigarro y la asociación del consumo con diferentes situaciones, ya sean internas -estrés, relajación...- o externas -tomarse un café o salir con los amigos-».

Aunque es necesaria, Tamara Redondo alerta que «dejar de fumar no es solo fuerza de voluntad, porque hay muchos más factores implicados» y defiende que «la piedra angular es la motivación que trae cada uno; por eso, los que vienen medio obligados por la presión de su entorno no suelen conseguirlo a no ser que encuentren esa motivación por el camino, aclara.

Con un 60% de porcentaje de éxito en las terapias grupales, la psicóloga de la entidad recuerda que los interesados pueden telefonear al 941 24 44 12 entre las 9.00 y las 14.00 horas y las 16.00 y 19.30 de lunes a jueves y entre las 9.00 y las 15.00 horas los viernes.