El PP defiende unos presupuestos que «abordan asuntos trascendentales para La Rioja» Jueves, 21 diciembre 2017

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Jesús Ángel Garrido, ha justificado el rechazo de su formación a las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de La Rioja en 2018 porque son unas cuentas que "abordan grandes retos, asuntos trascendentales", para la comunidad. Garrido ha subrayado que el PP se siente "orgulloso" de unos presupuestos que "responden" al "planteamiento ideológico" de este partido y a su "programa electoral y al compromiso con los votantes".

Ha incidido en partidas que tiene este proyecto, según informa Efe, como dedicar más del 70 por ciento a políticas sociales, casi 900 millones de euros, con un 35 % a salud, un 24 % a educación y un 12 % a asuntos sociales; y ha incidido en que estas cuentas también potencian el desarrollo económico y el empleo. "Este presupuesto aborda grandes retos, asuntos trascendentales, porque no es miope, y piensa en el largo plazo en cuestiones como el empleo, la digitalización, la internacionalización, la innovación, la reducción de impuestos a las clases medias, el apoyo a las familias y al medio rural", ha afirmado Garrido.

Para él, este proyecto presupuestario es "una base sólida de crecimiento a largo plazo" para La Rioja, con beneficios fiscales y apoyo a los autónomos, entre otros. Garrido ha citado diferentes indicadores que avalan la "alta calidad de vida" en La Rioja "y no sé porqué hay que cambiar lo que funciona", ha cuestionado.

Además, en su opinión, "lo importante no es si unos presupuestos son continuistas o no, sino si son buenos o malos, correctos o incorrectos".

Críticas a PSOE y C's

Ha acusado al PSOE y a Podemos de "mantener un criterio que no es conforme a la realidad" y, "ante eso, creen que la culpa es de la realidad". "Dicen que estos presupuestos tienen puntos débiles, pero el verdadero punto débil es la oposición del PSOE, que no ayuda, lastra"; y que "ha creado un proyecto alternativo de presupuestos que era el mismo, con 100 millones adicionales que no se sabe de dónde salen".

Sí que ha precisado que de esos 100 millones de euros propuestos por el PSOE, "60 saldrían de la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía, algo que no ha logrado el PSOE y no sé porqué lo va a lograr ahora".

El proyecto del PSOE, ha continuado, "implicaría no cumplir la regla de gasto y motivaría la intervención del Ministerio de Hacienda", por lo que "deben aclarar si es eso lo que quieren", ha concluido.