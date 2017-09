Del Río defiende una iniciativa del PP para mejorar las autorizaciones de nuevo viñedo

LOGROÑO. El diputado del PP de La Rioja Emilio del Río defendió ayer en el Congreso una iniciativa de su grupo para «mejorar» el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo. La proposición no de ley contó con el apoyo de todos los grupos (sólo un diputado del Grupo Mixto se abstuvo) e insta al Gobierno a «continuar trabajando ante la UE para incluir mejoras que permitan un mayor margen de maniobra a los Estados miembros sobre las nuevas plantaciones». En particular, la iniciativa reclama «incluir como criterio de admisibilidad que el solicitante no tenga o no haya tenido plantaciones ilegales; dar la posibilidad al Estado miembro de establecer una superficie máxima a conceder por solicitante y permitir establecer, con carácter supletorio a cualquier criterio de prioridad, el requisito de ser joven agricultor».