David Peso logra un respaldo mayoritario para presidir el Consejo de Estudiantes de la UR David Peso, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes. :: j. marín Graduado en Ingeniería Informática y alumno de Educación Primaria, el joven plantea crear un bono social y reformar el calendario académico

Las urnas se pronunciaron y proclamaron ayer a David Peso Llamazares nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja por un holgado margen respecto de los otros tres candidatos en liza. El estudiante del grado en Educación Primaria se impuso tras obtener 49 de los 95 votos emitidos. Óscar Guerrero Maestro recabó 16 apoyos; Jesús Goñi Cano logró tres sufragios; y con dos se quedó Adrián Benito López.

«Estoy muy contento y tengo muchas ganas y energía», afirmó el ganador minutos después de conocer el resultado que le aúpa al frente del máximo órgano de representación estudiantil del campus durante el próximo año.

David Peso Llamazares (Logroño, 1992) es estudiante del tercer curso del Grado en Educación Primaria y graduado en Ingeniería Informática con Premio al Mejor TFG del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de La Rioja. El nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UR se comprometió a ponerse a trabajar de inmediato para «llevar la voz de los estudiantes ante las autoridades académicas, políticas y sociales en la búsqueda de apoyos y fórmulas de colaboración».

Su programa está cuajado de medidas, muchas de ellas de corte social, para avanzar hacia «una universidad de calidad». Entre las propuestas que le han conducido hasta la presidencia del Consejo de Estudiantes figuran «reformar el calendario académico; revisar la oferta de los destinos de Erasmus para que resulten atractivos para los alumnos de cada grado y crear un bono social universitario» para ayudar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo abogó por implantar la evaluación continua. «Solicitaremos al Ministerio de Educación un nuevo modelo que no sólo tenga en cuenta la calificación final sino también el rendimiento académico, para que los estudiantes no sufran un incremento de tasas en la segunda matrícula». A su vez se propone hablar con el Gobierno riojano y el Ayuntamiento de Logroño para que los alumnos de la UR no empadronados en La Rioja se beneficien de igual manera de descuentos en el transporte público.

El nombramiento de Peso Llamazares aún es provisional. Si transcurridos dos días no se hubieran presentado reclamaciones, pasará a definitivo. Al igual que la composición de la Mesa Permanente, integrada por miembros de su equipo: José Antonio Santo Argáiz, por la Facultad de Ciencia y Tecnología; Eduardo del Val Martínez, por la Facultad de Ciencias Empresariales; Jorge Nalda Girauta, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; José L. Domingo Gómez, por la Facultad de Letras y de la Educación; Álvaro Leciñana Soldevilla, por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial; Vanesa Herreros Pérez-Medrano, por la Escuela de Enfermería; y Carlos A. Campos, por la Escuela de Máster y Doctorado.