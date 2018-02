«Aunque se cumpla la norma, el hacinamiento impide que se hable de bienestar animal» Concha Hernani, de Ecologistas en Acción, cree que el programa 'Salvados' reflejó una «realidad existente» P.G.M. ALESANCO. Lunes, 19 febrero 2018, 08:38

Concha Hernani, de Ecologistas en Acción de La Rioja, explica que «los animales hacinados en grandes granjas, alimentados con productos diseñados para engorde rápido, con piensos, medicados con antibióticos y en ocasiones hormonados, originan importantes impactos sobre el medio. Este tipo de granjas tienen una elevada generación de purines y la restricción que establece la normativa europea no soluciona el problema, ya que permite la eliminación por inyección en el subsuelo contaminando los acuíferos en lugar de mantenerlos en superficie». Con respecto al bienestar animal, Hernani piensa que «aunque se cumpla la actual normativa en la cría de animales en granja, no cabe duda de que el hacinamiento y las condiciones de vida que esta normativa permite son lo suficientemente nefastas como para poder manifestar que es muy cínico que en ella se hable de 'bienestar'. Lo cierto es que nuestra sociedad vive totalmente ajena a esta situación de maltrato animal, por ignorancia, desinformación y, sobre todo, por no querer saber».

Sobre el programa 'Salvados', de Évole, Concha Hernani considera que «reflejó una realidad existente y recrea tanto las pésimas condiciones laborales de muchos de los trabajadores de los mataderos, como las condiciones de cría de los animales. Aunque no sea lo habitual, pensamos que quedó claro que, si había animales que se mantenían en la zona de cría, aun estando enfermos, era porque se tenía intención de incorporarlos a la cadena alimentaria».

Hernani subraya que desde Ecologistas en Acción «apostamos por la ganadería extensiva o semi-extensiva, vinculada a sistemas agroecológicos (que aprovechan los pastos directamente o los excedentes de entorno) y que garanticen una mejor calidad en la carne que llega al consumidor. La alimentación de los animales de macrogranjas requiere de grandes cultivos de vegetales como la soja, lo que contribuye a la deforestación de los países donde se cultiva».