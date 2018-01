CULTIVOS PARA BIOCARBURANTES EN RIESGO

El sector agrario, o al menos parte de él, vieron en el desarrollo de los biocarburantes una posibilidad de mercado. Sin embargo, en la Unión Europea se mueve en un equilibrio inestable. Hay quienes apuestan por reducir la dependencia de los combustibles fósiles buscando propuestas energéticas como los biocarburantes, y los que defienden que su excesivo crecimiento puede generar más emisiones de gases de efecto invernadero, por la supuesta necesidad de aumentar la superficie cultivada.

Nos encontramos en un momento clave, con una directiva de energías renovables en fase de revisión para el periodo 2021-2030. Una importante novedad es la propuesta del Consejo de Ministros de Energía de la UE de un objetivo de energías renovables en el sector del transporte del 14%, de los que tres puntos porcentuales corresponderían obligatoriamente a biocarburantes avanzados (los que no demandan cultivos alimentarios). Para el cumplimiento de ese objetivo se permitiría la mezcla de biocarburantes y el uso de los de primera generación con un límite máximo del 7%

Hay que recordar que la propuesta de la Comisión no incluía ningún objetivo de energías renovables y reducía el límite máximo de los biocarburantes de primera generación del 7% al 3,8%. Todavía más exigente es la posición del Parlamento Europeo, que pretende pasar del 7% al 3%, apostando solo por los avanzados. Estos dos enfoques dañarían el futuro de una industria de biocarburantes, que ya ha realizado importantes inversiones basadas en una estrategia medioambiental de la UE a largo plazo, y que ahora no debería sufrir el impacto de un nuevo golpe de timón, sobre todo cuando no hay argumentos contrastados que lo justifiquen. Por otro lado, este planteamiento perjudicaría a los agricultores, que perderían una alternativa productiva.

Hay que considerar que en España la mayoría de los biocarburantes son de primera generación, ya que no hay suficiente materia prima para que se desarrolle un rápido aumento de los avanzados. Cultivos como el girasol, la colza, el cereal e incluso la remolacha azucarera suponen más del 50% de la materia prima utilizada para biocarburantes.