Cuevas relanza la Hipoteca Joven como «la más barata y transparente del país»

El consejero 'saca pecho' tras solucionar los problemas de impago gubernamental de anualidades pasadas

Miércoles, 17 enero 2018

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, y el director general de Vivienda del Gobierno riojano, Carlos de Andrés, animaron ayer a los jóvenes riojanos a contratar préstamos con la Hipoteca Joven del Ejecutivo regional. Cuevas aseguró que se trata de la opción «más barata y transparente» de España, después de solucionar los problemas de impago temporal de las bonificaciones comprometidas en anualidades anteriores y que llegaron a acumular una deuda de 800.000 euros.

En este sentido, dentro del programa 2009/2011 de la Hipoteca Joven, el Gobierno dejó pendiente de abonar la tercera anualidad de las ayudas comprometidas en plena temporada de ajustes por la recesión económica. Finalmente, asumió sus compromisos entre los años 2016 y 2017, con el pago de la misma en dos partes: «Todos los beneficiarios de aquel programa ya han cobrado y este programa continúa siendo un instrumento esencial para facilitar el acceso a la compra de vivienda de los riojanos y emprender una nueva etapa en sus vidas», aseguró ayer el consejero riojano.

El año pasado 145 jóvenes riojanos (de entre 18 y 45 años) contrataron la Hipoteca Joven del Gobierno riojano para adquirir vivienda (nueva o usada), un incremento del 24% respecto al ejercicio anterior y por encima del crecimiento del mercado hipotecario en la región (19%). Los préstamos del 2017 alcanzaron un valor de 13,14 millones de euros, lo que eleva a 90.634 euros el valor medio por hipoteca contratada, claramente por encima de la media del conjunto de préstamos en la región (82.150 euros).

Carlos Cuevas insistió en las facilidades que ofrece la Hipoteca Joven, tanto por el precio, con un ahorro estimado de unos 4.000 euros respecto al precio de mercado (unos 300 euros anuales), como por la supresión de cláusulas y 'letra pequeña'. «Interés y plazo, nada más, sin gastos añadidos de estudios, comisiones, gestorías o notarías», afirmó.

El consejero animó también a las entidades bancarias a adherirse a este programa que, de momento, únicamente prestan Ibercaja y Bankoa: «Creemos que es una oportunidad para todos, puesto que la tasa de morosidad histórica de la Hipoteca Joven desde su creación, en el año 2003, es de apenas el 0,29%, es decir, muy por debajo de las del mercado libre», aclaró por su parte Carlos Andrés. Entre otros requisitos, las entidades prestamistas exigen que los ingresos destinados al pago de la hipoteca no supongan más del 35% de los de la unidad familiar.

Oferta de viviendas

Al tiempo, el consejero Carlos Cuevas ofreció también a los jóvenes riojanos la bolsa de vivienda que el Irvi mantiene en propiedad -60 en nueve municipios (Haro, Agoncillo, Nalda, Ollauri, Corera, Tudelilla, Alfaro, Aldeanueva de Ebro y Briones)- por su «alta calidad y precio». Cuevas confirmó la recuperación del mercado del vivienda y no descartó que en el futuro el Irvi vuelva a promover la construcción: «Aún no es el momento, pero tenemos suelo y no lo descartamos ni mucho menos».