Cuevas destaca el buen funcionamiento del operativo en carreteras secundarias en el temporal El consejero de Fomento opina que los casos desagradables en autopistas y autovías se han dado entre otros motivos por «no atender a los avisos, no ir equipados, no llevar cadenas o no saber utilizarlas» LA RIOJA Logroño Lunes, 8 enero 2018, 17:15

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha destacado este lunes, en declaraciones a EFE, el buen funcionamiento del operativo para despejar las carreteras de la red regional durante el temporal y ha agradecido el trabajo de los cuarenta profesionales que han trabajado en él.

Cuevas ha explicado que por la mañana han quedado solventadas prácticamente todas las incidencias provocadas por la nieve durante el fin de semana, en carreteras y en otras infraestructuras como los tendidos eléctricos.

Ha recordado que "se avisó con antelación del temporal y de su magnitud" y "el aviso se cumplió, con nevadas intensas o lluvias por toda La Rioja" conde "prácticamente toda la red de carreteras regionales estuvo afectada, con espesores que llegaron a los 90 centímetros de nieve en las zonas más altas".

"Teniendo en cuenta todo eso las incidencias tampoco han sido muchas, más bien las previstas", ha considerado el consejero.

Ha recordado que durante todo el fin de semana, "que era especial, porque el sábado era el día de Reyes" trabajaron en la red de carreteras secundarias 13 equipos quitanieves "y aunque todo tiene sus tiempos, se ha atendido la limpieza de la red viaria con normalidad".

"El dispositivo ha funcionado bien, podemos estar razonablemente satisfechos gracias al trabajo de más de cuarenta personas, durante 48 horas, que han dado respuesta a las necesidades en cada momento", ha incidido Cuevas, que ha explicado que la nieve también ha afectado a árboles "que han caído en las carreteras" y a tendidos eléctricos, que han provocado cortes de suministros.

"Tenemos grandes profesionales de protección civil, de carreteras o de la Guardia Civil", entre otros "pero las circunstancias son las que son", ha dicho.

Además, cree que en casos "desagradables" como los ocurridos en vías de mayor tráfico, como algunas autopistas y autovías se han producido problemas por diferentes factores como "no atender a los avisos, no ir equipados, no llevar cadenas o no saber utilizarlas" junto a que "cuando hay accidentes, a veces las máquinas quitanieves no pueden pasar", ha concluido