Cuevas afirma que «no se ha engañado a nadie» con el acuerdo para el desvío obligatorio de tráfico pesado por la AP-68 El consejero de Fomento ha dicho que le provocaba "tristeza" y "vergüenza" las declaraciones de PSOE y Podemos en contra LA RIOJA Martes, 26 septiembre 2017, 14:07

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha afirmado que "no se ha engañado a nadie" con el acuerdo entre el Gobierno riojano y el Ministerio de Fomento para el desvío de tráfico pesado por la AP-68. Ha apuntado que la medida es "igual" a la adoptada en Girona y se "ha reducido en un 75 por ciento la siniestralidad vial".

Cuevas ha realizado estas manifestaciones, preguntado por los periodistas acerca de este convenio y las críticas de la oposición, en una comparecencia que recoge Europa Press,en la que ha firmado los acuerdos de colaboración con tres municipios riojanos para rehabilitar viviendas para alquileres sociales.

El consejero de Fomento ha dicho que le provocaba "tristeza" y "vergüenza" las declaraciones de PSOE y Podemos en contra de los acuerdos para el desvío del tráfico más pesado por la AP-68. No obstante, ha afirmado que "es algo típico de estos partidos", para a continuación indicar que en el caso de los 'socialistas' le sorprendía aún más, porque "en 22 años con responsabilidades" en el Gobierno central "no habían hecho nada", más allá de "anunciar la liberalización" de la autopista, algo que "no hicieron".

A pesar de ello, Cuevas ha asegurado que el Ejecutivo riojano "no va a cejar en el empeño de mejorar la seguridad vial todos y cada uno de los días del año". "Vamos a trabajar lo indecible para, sea de quien sea la titularidad de la vía de comunicación, mejorar la seguridad vial", ha apostillado.

Ante esto, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el convenio y ahora falta que desde el Ejecutivo de la Nación, vía Real Decreto, se de el visto bueno en el Consejo de Ministros. No obstante, el consejero ha indicado que se trata de una medida "compleja" ya que están implicadas varias administraciones - además de la Central, los gobiernos de Navarra, el de Castilla y León y la Diputación Foral de Álava, entre otros- que se pondrá en marcha "lo antes posible".

Ha señalado que están implicadas más administraciones al determinarse que la entrada y salida se haría por Tudela (Navarra) y por Zambrana (Álava), si bien en este último caso "se están haciendo unas obras en la A-124 y por tanto nos plantean que hasta que no culminen éstas, que entre por este punto pero que salgan por Miranda (Burgos). Eso hace que "haya que incorporar a otra comunidad más, en este caso a Castilla y León, y también una nueva concesionaria la AP-1". Ante ello, "se han mejorado las condiciones del convenio, que hace que se alargue su tramitación"

Finalmente, Cuevas, en su intervención, ha censurado que "se usen a los accidentes y a los accidentados para echarlos contra cualquier Gobierno, porque ninguno es responsable de un accidente de tráfico". De hecho, ha apuntado que si se puede probar que el mal estado de una vía es la culpable de algún accidente que "se lleve a los Tribunales a los Gobiernos e ingenieros".