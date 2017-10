«Es una cuestión de claridad, de continuar lo hecho hasta ahora» Julio Rubio. :: s. tercero «La coautoría de un libro, por ejemplo, no está cuestionada, no hay que pedir permiso, ahí no nos metemos para nada», apunta el rector de la URJulio Rubio Rector Universidad de La Rioja C.N. LOGROÑO. Miércoles, 11 octubre 2017, 09:19

La aprobación del documento que plasma en el papel la ruptura entre las dos instituciones académicas de La Rioja «es una cuestión de claridad», apuntó ayer el rector del campus público, Julio Rubio, quien resta trascendencia a un acuerdo que sólo viene a ratificar la política continuista mantenida en anteriores mandatos.

El acuerdo, aprobado con casi el 85% del respaldo de los asistentes -basta una mayoría simple para salir adelante- es, en palabras de Rubio, un gesto de la línea de transparencia del campus público que va más allá de «colgar los documentos en la página web y que entra en debatir todos los temas que creemos que son importantes».

En este sentido, considera que frente a la Universidad Internacional de La Rioja siempre ha habido una misma línea de actuación. La inició José María Martínez de Pisón, que se encontró con la creación del campus 'online', y continuó con su sucesor José Arnáez Vadillo. Por tanto, no se trata de «un cambio de postura por parte de la UR, sino que lo que hacemos es poner por escrito una serie de temas de los que la comunidad universitaria no siempre está informada». De esta forma, explicó, «queremos que lo conozca y nosotros tener el apoyo de la comunidad universitaria a través del claustro, saber si están de acuerdo o no con la política que se está haciendo y seguir haciéndola». Y en este caso concreto, «hay un consenso muy amplio de que lo que estaban haciendo los anteriores rectores está bien hecho y es lo que vamos a continuar haciendo», apuntó.

En definitiva, «lo que hemos hecho -insistió- es poner por escrito lo que es incompatible porque hay un conflicto de intereses. Y lo ponemos más claro, sin ambigüedad».

No obstante, matizó que sólo podrán regular las actividades por las que los trabajadores de la UR tienen que pedir un permiso. «Si, por ejemplo, tiene que desplazarse a una comisión de evaluación en la Universidad de Granada tiene que solicitar un permiso y ahí entran las cuestiones de conflicto de intereses». Por contra, que un investigador trabaje en la coautoría de un libro no está cuestionado. «Ahí no entramos para nada, porque para escribir un libro no hay que pedir permiso».