«Si no cuentas con respaldo familiar, no te puedes instalar» Clara Ibaibarriaga admite que dio el paso de incorporarse a la viticultura porque contaba con respaldo familia PILAR HIDALGO Sábado, 16 diciembre 2017, 15:10

Clara Ibaibarriaga estudió el grado Dirección de Empresas y, sin embargo, ha apostado por continuar la saga familiar y vivir de la viña. «Me decidí porque mi abuelo se dedicó a la agricultura, después mi padre, mi hermano y yo sigo en ello», afirma.

Y es que asegura que «al final lo he visto toda la vida y me gusta lo relacionado con la elaboración del vino y las bodegas; así como estar ligada al pueblo». En su caso, la localidad riojalteña de Briones.

Admite que dio el paso de incorporarse a la viticultura porque contaba con respaldo familiar. «Si no tienes a gente detrás, resulta imposible que te puedas instalar porque tener 4 hectáreas no las tiene cualquiera. Y menos aún conseguir 8 hectáreas si paralizan las plantaciones; puesto que hasta ahora quien tenía algo, no podía solicitar. Entonces resultaba imposible llegar hasta las 8 hectáreas», abunda. Por otro lado, agradece la formación que proporciona la Consejería. «Tocan diversos temas generales, pero siempre puedes aplicar algo en tu caso», indica.