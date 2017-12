Los juicios rápidos no alivian el atasco de la ejecución de las condenas en La Rioja Una de cada cuatro causas penales que se inician en La Rioja acaba en juicio rápido, un sistema que cumple quince años CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 17 diciembre 2017, 21:13

La policía detuvo a Luis 'in fraganti' mientras robaba en el interior de un coche. El dueño se había dejado la puerta abierta y a él se le había antojado el jersey de rayas que había en el asiento del copiloto. Apenas transcurrieron dos días desde que fue 'pillado' y Luis que no podía negar los hechos salía con su condena de conformidad de los juzgados. Una multa y poco más, pero el asunto, que antes de la puesta en marcha de los juicios rápidos se habría alargado en el tiempo, se resolvió en menos de 72 horas.

Por esta misma vía se celebran cada año en La Rioja cientos de juicios, que representan en torno al 24% de todos los procedimientos judiciales penales que se inician en esta comunidad. El porcentaje coloca a nuestra región en el podio de las que más uso hacen de este instrumento gestado para agilizar una justicia que, salvo raras excepciones, sufre un mal endémico: el colapso. Sólo Andalucía y Canarias están mejor posicionadas.

Lo cierto es que La Rioja se encomendó como agua de mayo a estos procesos, que el próximo mes de abril cumplirán 15 años, y aunque durante este tiempo ha recibido más alabanzas que críticas, jueces y fiscales coinciden en que es innegable que se ha logrado agilizar el grueso de la justicia, aunque en esta región quedaría una asignatura pendiente.

Conducir sin carné o bajo el alcohol o drogas son el grueso de delitos que se ven en los procesos urgentes

La ejecución de las sentencias que dimanan de los juicios rápidos sigue siendo una rémora para el sistema judicial porque si bien el grueso de los asuntos se juzgan en los juzgados de instrucción, de la ejecución de sentencias se siguen encargando los dos únicos juzgados de lo penal. Es aquí donde la sobrecarga de trabajo actúa de embudo y sólo tendrá solución con la creación del tercer penal, reclamado históricamente por esta región. De hecho, esta fue una de las peticiones planteada con más fuerza por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,Javier Marca, el pasado mes de noviembre, durante la apertura del año judicial. Ese día denunció públicamente la existencia de un «evidente agravio comparativo» y reconoció que no entendía los motivos por los que el Ministerio de Justicia descartó el tercer penal.

A punto de cumplir quince años -entraron en funcionamiento el 28 de abril del 2003- los juicios rápidos requieren la coordinación de policías, jueces, fiscales y abogados para que la maquinaria funcione. Claro que no todos los delitos pueden zanjarse en los también denominados procedimientos urgentes. Tienen que cumplir una serie de requisitos y no ser de demasiada entidad. Además, la pena que lleven asociada no debe exceder de cinco años. Por lo general, son los relacionados con la seguridad vial, como conducir sin permiso o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, amenazas, lesiones, hurtos y coacciones. Pero también se suelen ver los relacionados con la violencia sobre la mujer. En estos casos, el juicio rápido no se celebra para privilegiar al acusado, que con estos procesos se puede beneficiar de la rebaja de un tercio de la pena, sino para dar una respuesta inmediata al problema y a la situación de angustia que sufre la víctima, que necesita una medida de alejamiento de su agresor. De hecho, según la memoria de la Fiscalía del pasado año, «de todas las denuncias por violencia de género, 3 de cada cuatro se ventilaron con la máxima celeridad».

Para el magistrado José Carlos Orga, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Logroño y uno de los jueces que más años lleva celebrando este tipo de procedimientos en La Rioja, «que funcionen tan bien habla muy bien del compromiso de todos los operadores, de jueces, fiscales, abogados, policía y funcionarios, porque es un sistema exigente».