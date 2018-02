Todos en las cuadras Un grupo de caballos avanza por un camino de Ortigosa en medio del temporal de nieve. :: J.E. Los problemas en el trabajo y el mayor gasto son los puntuales efectos de una situación, por otra parte muy positiva para el horizonte próximo La persistencia de la nieve trastoca la actividad ganadera J.ALBO SANTO DOMINGO. Lunes, 19 febrero 2018, 00:41

El sector ganadero sufre los efectos de este invierno que, por persistente, trastoca por completo su actividad. Sepultados los pastos, en muchas zonas desde principios de enero, y también por el frío, los animales pasan los días en las cuadras y hay que alimentarlos, lo que supone un gasto añadido, al que se suman los trastornos que el meteoro blanco causa en su trabajo al acumularse en carreteras y caminos. Nieve en exceso, muy buena para el horizonte próximo, cuando además sigue a un periodo de larga sequía, pero que ahora es una molestia.

Juan Carlos Pérez, ganadero de Lumbreras, afirma que «al venir el ganado un poco débil del verano, con estos fríos y nieves hemos tenido que aumentar todos en más cantidad el pienso y el forraje para recuperarlas, lo que supone un gasto extra que nos afecta más a la gente de montaña que a la de ribera». Lleva siete años como ganadero y nunca había vivido unas nevadas tan insistentes. «Por mucho que tengamos almacenado, llevamos tapados desde el 6 de enero, salvo cuatro días. Tiene que venir un tráiler, y no puede; tiene que venir el camión de tres ejes de pienso, y mal, por mucho que limpien». Su deseo: «Que llegue un mayo que acompañe».

«Todo son problemas», apunta Óscar Rincón, ganadero de Villoslada, que pone el acento en que supone «doble trabajo para todo: las carreteras están mal, a los caminos no se puede acceder, el frío...». Y más gasto. Eso sí, lo asume como un gaje del oficio. «El invierno no se lo come el lobo, dicen. Siempre hay inviernos. Unos años más o menos duros, pero siempre hay nieve y hace frío», si bien anhela que «éste termine de una vez». «Se está pasando», dice.

LA FRASEJuan Carlos Pérez Ganadero de Lumbreras «Llevamos tapados por la nieve desde el 6 de enero, con excepción de cuatro días nada más»

Por su parte, Juan Bautista Chávarri, de la explotación extensiva de Pazuengos, afirma que «es una situación compleja pero necesaria». Reconoce los trastornos y el trabajo extra que conlleva, pero ve en la nieve la solución para paliar la escasez de agua. «El gran problema lo pueden tener las vacas han parido o lo van a hacer ahora, que son pocas en esta época. A las que vemos que están en muy avanzado estado de gestación las llevamos a la cuadra», explica, no sin obviar que ha habido bajas. Con todo, «la nieve ha caído muy bien, sin esas ventiscas y neveros de otros años, y hemos podido acceder todos los días al ganado y está bien alimentado», subraya. Por todo ello concluye: «Sigo opinando que, año de nieves, año de bienes».