UGT y CSIF exigen convocar las mesas de negociación en la administración regional y local LA RIOJA Martes, 13 marzo 2018, 00:43

logroño. UGT y CSIF exigieron ayer la convocatoria urgente de las mesas de negociación en la Administración tras el acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno y los sindicatos para «recuperar los derechos perdidos» en los empleados públicos.

La CSIF registró ayer en Función Pública, en todos los ayuntamientos y en la Universidad, un escrito en el que solicita la convocatoria urgente de las mesas de negociación para la implantación del 'Acuerdo para la Mejora del Empleo Público'. El sindicato destacó, entre otras medidas, que «el acuerdo contempla la creación de empleo, una mejora de salarios, elimina los descuentos por baja médica y regula la jornada de 35 horas semanales además de las 18 horas lectivas para los docentes».

Por parte de UGT, el secretario general de la FeSP, Fernando Domínguez, recordó que hay más de 15.000 funcionarios (10.000 de la Administración y el resto de las locales) que están esperando negociar «temas tan importantes» como las retribuciones, «para recuperar el poder adquisitivo»; la jornada laboral; y la eliminación del complemento retributivo en caso de baja por enfermedad».

Puerta abierta

Son temas, dijo, para los que se ha abierto la puerta de la negociación a nivel regional y local tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes. «Ya no pueden decir que Madrid no les deja», aseguró. Por eso, anunció movilizaciones si no se convocan las mesas de negociación. Mientras tanto, el sindicato está recogiendo firmas en la plataforma change.org bajo el lema #AhoraNosToca y reclamando las 35 horas (dieciocho en Enseñanza). Destacó, también, el caso de la tasa de reposición, que se «amplía». «Por primera vez en muchos años, desde el año 2007», aseguró, «se podrá crear empleo», cuestión a la que también aludió el sindicato CSIF.