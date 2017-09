La cruzada de César Vea llega al Congreso Vea, en la puerta del Congreso de los Diputados. :: c.v. El actor riojano denuncia el «fraude del Estado con las energías renovables» LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Jueves, 14 septiembre 2017, 00:12

«Voy a estar aquí, en la puerta del Congreso de los Diputados, durante todo el mes de septiembre. De sol a sol». En el caso del actor riojano César Vea la coletilla final tiene mensaje. Disfrazado de payaso protesta y pretende 'dar luz' lo que denomina el «fraude del Estado con las energías renovables».

«Todo comenzó», recuerda, «cuando mi familia decidió invertir en una planta solar en El Villar de Arnedo» en el marco del plan de fomento de este tipo de energía que puso en marcha el gobierno de Zapatero en el año 2007. «Nuestra instalación la legalizó y la registró correctamente la Dirección General de Industria de la Rioja», recuerda. «La Rioja tenía competencias para registrar y habilitar nuestra instalación» pero después «el Partido Socialista fue el que nos expulsó del sistema de primas», denuncia. «Nuestra planta solar fue expulsada del sistema porque se inventaron un Real Decreto y aplicaron normas nuevas retroactivas. Detrás están las puertas giratorias y la presión de las eléctricas».

De eso hace ya una década en la que, apunta, el «drama» no ha hecho sino crecer y son «62.000 familias las que se van a quedar en la ruina». Durante estos días, y bajo la amenaza de perder la casa de sus padres que sirvió para avalar la inversión familiar en la planta, Vea está recibiendo frente a los leones del Congreso el apoyo «de mucha gente. Han pasado compañeros del sector. ha estado Pepe Viyuela, Miguel Rellán, también el diputado Juancho López de Uralde. Van a ir pasado colegas a hacerse fotos, a charlar un poco y todo esto lo están compartiendo a través de las redes sociales».

También ha hablado «con diputados de todos los grupos: del PP, del PSOE, de Esquerra, de Podemos... Ayer estuve con César Luena y me dijo que lo estaban estudiando». Además recuerda que la diputada riojana Sara Carreño ha presentado una pregunta en el Congreso y que Germán Cantabrana va a hacer lo propio en el Parlamento regional. Confía en que eso sea el principio del fin.

Pero también hay quien le ha obviado. Entre ellos, confiesa, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Le abordé y me dijo que él no hacía películas. Me miró, sonrió y se marchó. Siempre está salvando causas 'extraterrestres'», dice.

¿Y el 1 de octubre? Confía en que para entonces todo se solucione. «Si no conseguimos nada voy a iniciar aquí mismo una huelga de hambre. Si quieren matarme, que se aquí».