Cruz Roja apuesta por formar mejor a la población en primeros auxilios

Arranque de las Jornadas Nacionales de Cruz Roja. / GOB. RIOJA Arrancan en Logroño las Jornadas Nacionales de Formación de Cruz Roja LA RIOJA Logroño Martes, 24 abril 2018, 17:18

El director de Formación de Cruz Roja Española, Pablo Navajo, ha apostado hoy por mejorar los conocimientos de la población en habilidades para la vida diaria, especialmente en primeros auxilios, porque suponen «la diferencia entre la vida y la muerte», relata la agencia Efe en una nota.

Navajo asiste en Logroño, hasta el próximo día 26, a las Jornadas Nacionales de Formación de Cruz Roja, en cuya inauguración también han participado el consejero de Educación del Gobierno riojano, Alberto Galiana; la concejal de Familia de Logroño, Paloma Corres, y el presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares.

En estas jornadas se debatirá el nuevo modelo de centro de formación de Cruz Roja, «para adaptarse a los nuevos requerimientos y necesidades», con el objetivo de que «esté cada vez más cerca de las necesidades de las personas», ha relatado a Efe Navajo.

Ha indicado que los formadores de Cruz Roja tienen que «asesorar, conducir y acompañar a las personas en su proceso de aprendizaje». Los jóvenes demandan una formación «más ágil, dinámica, más ligada a la práctica y a la experiencia»; mientras que los colectivos vulnerables requieren una formación para «potenciar sus competencias personales», con el fin de lograr su inserción sociolaboral de forma más rápida, ha precisado.

Esos colectivos vulnerables, en ocasiones, carecen de unas «competencias básicas» que, según Navajo, deben adquirir para completar su proceso de inserción y aumentar su empleabilidad.

Cruz Roja forma cada año a unas 260.000 personas en todo el país, gracias a trabajadores y a voluntarios que proporcionan todo tipo de conocimientos, desde los más sencillos para personas que apenas saben leer o escribir a certificados de profesionalidad, Formación Profesional o un máster, ha indicado.

Aunque gran parte de la formación que proporciona Cruz Roja se enfoca hacia el empleo, ha defendido mejorar los conocimientos de la población en primeros auxilios.

«Si los acompañantes de una persona tienen nociones de primeros auxilios, es probable que puedan salvar una vida antes de que lleguen las emergencias», ha resaltado.

Talleres para niños y jóvenes

Así, ha asegurado que en las escuelas Cruz Roja se imparten talleres de asistencia para niños y jóvenes, pero también se proporciona formación en primeros auxilios a deportistas y a personas mayores, adaptados especialmente a estos colectivos.

«La probabilidad de supervivencia es mucho mayor y, en el caso de que queden secuelas, estas serán mucho menores», ha subrayado Navajo. Sin embargo, «en el caso de no saber, lo mejor es no intervenir», por ejemplo en un accidente de tráfico, donde recomienda «llamar a los servicios de emergencias y proteger la zona para que a la persona herida no le ocurra nada».