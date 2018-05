«La crisis generó vulnerabilidades que antes no existían, pero soy optimista» Javier Senent. :: Díaz Uriel «El voluntariado es nuestra columna vertebral y por ellos somos muy fuertes», se enorgullece Senent Javier Senent García Presidente de Cruz Roja Española ROBERTO GLEZ. LASTRA LOGROÑO. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:13

Lleva la solidaridad en las venas. Voluntario de Cruz Roja desde hace 46 años, Javier Senent (Guadalajara, 1948) es desde marzo del 2015 presidente de la entidad en España, un ejército de 250.000 personas que «trabajan por y para los demás».

- La labor de Cruz Roja se remonta a siglo y medio atrás. Catástrofes, guerras, necesidad... ¿Obligó la crisis a cambiar el guión de la entidad?

- Sí, históricamente nuestra organización se caracteriza por ir adaptándose a las necesidades que van teniendo las personas y la sociedad. Iniciamos nuestra andadura en una guerra y desde ahí hasta hoy hemos evolucionado, pasando de una actividad fundamentalmente sanitaria a un trabajo eminentemente social, aunque no abandonamos algo que está en nuestro ADN: la cooperación internacional y los socorros.

«De nuestros principios fundamentales, el primero es la humanidad y el segundo, la transparencia»

- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando oye hablar de brotes verdes y recuperación y luego repasa las memorias anuales de Cruz Roja?

- Es cierto que ahora mismo la economía está mejor, sobre todo los grandes números, y hay más posibilidades y más recursos económicos que en el año 2001, eso es indiscutible. Lo que pasa es que la capilaridad hasta llegar a las personas más vulnerables todavía no se ha producido. Es cierto que en algunos proyectos y en algunos programas tenemos menos usuarios, pero la crisis ha generado una serie de vulnerabilidades que antes no existían y hoy podemos hablar de personas que trabajan todos los días para no llegar a fin de mes, de jóvenes con una tasa de paro inadmisible, la desigualdad que soporta la mujer... Lo más preocupante es el paro y tardará todavía años, cuando sabemos que nadie saldrá de una situación de vulnerabilidad mientras no tenga un empleo.

- Decía que hay pobreza que se ha cronificado, incluso de personas con un puesto de trabajo; además, la necesidad se ha 'nacionalizado' y muchas familias que jamás lo soñaron se han visto obligadas a llamar a las puertas de ésta y otras entidades del tercer sector. ¿Ve con optimismo el futuro inmediato?

- Yo creo que queda tiempo, aunque somos optimistas y seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables y prioritarios para nosotros: parados y jóvenes, mujeres, mayores y niños. Sí, hay que ser optimistas porque si analizamos la situación actual con la de hace tres o cuatro años, no tiene nada que ver.

Teleasistencia

- Hablaba de mayores y precisamente su presencia de estos días en La Rioja se debe a unas jornadas nacionales sobre teleasistencia.

- Sí, ahora mismo atendemos con teleasistencia a 130.000 personas en España, sin olvidar que tenemos también monitorizadas a más de 13.000 mujeres gracias al programa de protección de víctimas de violencia de género. Aunque somos una organización antigua, tenemos una vocación innovadora y fuimos pioneros en la teleasistencia e innovadores en la teleasistencia móvil. Estamos en un nivel superior y, de hecho, en los próximos meses se va a extender la teleasistencia por telefonía móvil a personas que padecen sordera y ceguera a la vez. Los desarrollos que hacemos son gratuitos porque la técnica está ahí para ayudarnos, pero el conocimiento está en las personas, en nuestra fuerza humana que está al servicio de los que nos necesitan.

- La fortaleza de Cruz Roja está en sus voluntarios, en sus socios y en la solidaridad ciudadana. ¿Cómo ha afectado la crisis a esos pilares?

- Esos pilares se han fortalecido, porque cuando ha habido menos recursos de las administraciones, la sociedad española y la riojana, muy generosas, se han volcado con nosotros. En estos años de crisis nosotros hemos crecido en número de socios, de voluntarios y también de usuarios. El voluntariado es nuestra fortaleza, son nuestra columna vertebral y gracias a ellos somos muy fuertes, porque somos capaces de aunar voluntades de más de 250.000 personas a nivel nacional que trabajan por y para los demás. Trabajamos también codo con codo con las administraciones porque es justo destacar la sensibilidad social que tienen, como aquí el Gobierno de La Rioja.

- ¿Qué radiografía llega a Cruz Roja Española de Cruz Roja en La Rioja?

- Pues la de una territorial muy potente con personas muy comprometidas, con mucha ilusión y ganas y con mucho conocimiento desde el punto de vista de la formación y la experiencia. Son un modelo para el resto por muchísimas de las actividades que realizan. Es una territorial muy pujante que maneja un presupuesto muy importante, dos millones y medio de euros, y hablamos de más de treinta mil personas atendidas en esta región, más de 400 cursos de formación organizados y más de 6.000 horas.

- En los últimos años ha habido algunas sombras de sospecha y escándalos que han empañado la labor de algunas entidades sociales a nivel mundial.

- Nosotros tenemos las cuentas permanentemente auditadas y, además, una comisión de derechos y deberes y un canal externo de denuncias al margen de la organización. De nuestros siete principios fundamentales, el primero es la humanidad, pero el segundo tiene que ser la transparencia. Se puede confiar en nosotros.