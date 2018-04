Crecer en California

De Entrena a San Francisco. El salto es grande. A sus 20 años, la riojana Carmen Pérez San Martín viajó el pasado mes de enero a EEUU, «un gran cambio porque me he tenido que adaptar a una nueva rutina, nueva comida, cultura y educación». Allí ejerce de 'au pair' gracias a la agencia riojana AuPair Idiomas. «Siempre había tenido la idea de irme fuera, pero nunca me decidía a dar el paso. Estudié peluquería y cuando terminé las prácticas decidí seguir formándome a nivel académico, pero como no tenía muy claro en qué, y me apetecía hacer algo distinto, tener nuevas experiencias, un gran cambio a nivel personal y mejorar mi nivel de inglés, di el paso», recuerda Carmen.

Su estancia será de un año con una familia californiana «encantadora». «Llegué a América con un poco de miedo porque la idea de ir al otro lado del mundo me ponía nerviosa pero, a la vez, me sentía segura de mí misma gracias al apoyo de mi familia», explica. De hecho, considera que EEUU «me está dando la oportunidad de conocer sitios nuevos, me encanta pasar tiempo con mis amigas y planear aventuras». San Francisco, por supuesto, es una ciudad muy grande «y con una gran mezcla cultural, te ofrece un montón de lugares diferentes tanto para divertirte como para relajarte», describe Carmen, y va más allá, afirma que «es una ciudad que nunca acaba, por eso enamora: ¡San Francisco es maravilloso!».

Allí cuida de los dos hijos de la familia con la que vive y a quienes considera «muy divertidos». Lo que más ha impactado a Carmen de la cultura americana «es el distinto concepto de educación» porque «refuerzan los aspectos positivos y enseñan de forma más dinámica».

Por otra parte, en EEUU «dan mucha importancia a las tradiciones, las celebran y disfrutan a lo grande». Eso no evita que eche de menos a su familia y amigos de La Rioja, pero, asegura, está siendo «una experiencia increíble que me está ayudando a crecer como persona, aunque también tiene su parte mala porque estar lejos de tu hogar no es fácil». Pero ella es positiva y está segura de que «cambiar de aires siempre te hace más fuerte».