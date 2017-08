Crean un 'grupo de observación' ante posibles reacciones racistas Colectivos sociales y ciudadanos riojanos actúan preocupados por las consecuencias de los atentados en el día a día de los vecinos de otras culturas y religiones J. C. LOGROÑO. Miércoles, 23 agosto 2017, 10:35

Trabajar por y para la convivencia. Seguir trabajando con más ahínco si cabe que hasta ahora. Con los instrumentos ya en marcha y con nuevas herramientas. La asociación vecinal Madre de Dios de Logroño, estremecida desde un primer momento por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils y preocupada justo a continuación por sus consecuencias «entre nuestros conciudadanos de otras culturas y religiones», reaccionaba sin dudarlo. Y la creación de un 'grupo de observación' permanente para poder afrontar comunitariamente cualquier conato de violencia «provenga de donde provenga y se manifieste como se manifieste» es el resultado de la reunión convocada de urgencia el pasado fin de semana.

Afortunadamente, y según los colectivos consultados por Diario LA RIOJA, tales conatos no pasan de hechos puntuales y aislados. Sin embargo, tales incidentes racistas y xenófobos existen y no conviene bajar la guardia. Frente al miedo y el rechazo... unidad y vecindad. «Hay reacciones que pueden incluso llegar a ser comprensibles, no es algo que nos preocupe pero sí que hay que seguir trabajando en pro del respeto y de la convivencia», resume el secretario de la Unión de Comunidades Islámicas de La Rioja, Jesús Mohamed del Pozo, y presidente de la mezquita Al-Huda de la calle Beratúa, que este fin de semana apareció con pintadas nazis y mensajes como 'muerte al islam'.

«Lamentamos profundamente lo que ha ocurrido, pero también nos preocupa que este execrable suceso agrave la situación de nuestras vecinas y vecinos árabes, del África subsahariana o de Pakistán», decía Madre de Dios en su convocatoria. «No es que percibamos signo de tensión alguno, pero sí que surgen conatos y debemos estar vigilantes», explicaba Juan Carlos Martínez, presidente de la asociación vecinal, quien desveló en un pasado encuentro cómo un vecino del barrio de nacionalidad paquistaní fue increpado al grito de '¡vete a tu país!' mientras operaba en un cajero automático.

«Vamos a movilizar todos los recursos disponibles para que los violentos y quienes les amparan por activa o por pasiva, quienes fomentan el odio, la pobreza y la guerra no tengan cabida en nuestra comunidad», aseguran desde un grupo que apuesta decididamente por la 'cuidadanía'. «Significa ciudadanía que cuida su comunidad, su barrio, su convivencia, sus conciudadanos... Cuidadanía es poner la vida en el centro, reconocer que la vida vivible está por construir en la interacción con otros», aclara Martínez.