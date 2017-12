Crea el mejor meme navideño... y mejor si es riojano Participa en el concurso hasta el 2 de enero y gana el premio al mejor de todos LA RIOJA Logroño Viernes, 29 diciembre 2017, 10:06

¿Quién no ha mandado un meme alguna vez? Si tienes WhatsApp, seguro que no puedes negar que tú lo has hecho. Es muy posible que, además, algunos de ellos los hayas creado con alguna de las múltliples apps que puedes obtener para el móvil.

Pues ahí va el reto que te planteamos desde Diario LA RIOJA: crear un meme con motivos navideños y riojanos. No vale o uno o el otro. Tiene que incluir los dos. No te vamos a dar pistas de por dónde puedes ir, en tu mano está hacerlo como quieras y lo más simpático, gracios, llamativo, que quieras.

Para participar, tienes que enviarnos tu meme al correo digital@diariolarioja.com bajo el lema 'MEME NAVIDEÑO Y RIOJANO'. Si tienes imaginación y quieres mandar más de uno, puedes hacerlo. El plazo límite es el 2 de enero.

El 3 enero elegiremos el mejor entre todos los recibidos. El ganador del concurso recibirá como recompensa un premio que consiste en una experiencia para dos personas en Bodegas Marqués de Cáceres, que consiste en una exclusiva cata con vinos premium de la bodega.

Ya puedes comenzar a mandarnos tus memes. Vas a participar... ¡y lo sabes!