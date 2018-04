CPAR matiza a CCOO el convenio de construcción

La asociación de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) aclaró ayer a CCOO que el convenio colectivo de Edificación y Obra Pública 2017-2021 suscrito no prevé que el plus de 4 euros al día se aplique a trabajadores de empresas de conservación de carreteras. El convenio colectivo no incluye ninguna cláusula salarial en ese sentido, aseguró.