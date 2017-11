A por otra cosecha de solidaridad Un grupo de voluntarios del Banco de Alimentos de La Rioja posa ante las estanterías vacías a la espera de la V Gran Recogida. :: Miguel Herreros La entidad, que confía en igualar los 215.000 kilos del pasado año, necesita aún ayuda para cerrar la cifra de 1.300 voluntarios para la V Gran Recogida El Banco de Alimentos recogerá comida el viernes y sábado en 74 establecimientos ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA Martes, 28 noviembre 2017, 00:39

Logroño. Las estanterías huérfanas de botes, paquetes y cajas esperan convencidas de que la generosidad de los riojanos volverán a llenar sus baldas a lo largo del próximo fin de semana. Bajo el lema 'Cuento contigo', los responsables del Banco de Alimentos de La Rioja ultiman los detalles de la V Gran Recogida, que se celebrará el próximo viernes, 1 de diciembre, y el sábado, día 2, con la seguridad de que será «una nueva cosecha de solidaridad».

«Seguimos confiando en que la generosidad de los riojanos vuelva a llenar nuestros estantes y que entre todos logremos el reto de, al menos, repetir los 215.000 kilos del pasado año porque los riojanos siempre nos han respondido con su solidaridad y su generosidad», augura rotundo José Manuel Pascual, presidente del Banco de Alimentos de La Rioja.

V GRAN RECOGIDA uCuándo El viernes 1 de diciembre y el sábado, 2, en horario comercial, de 9.00 a 21.00 horas. uDónde En 74 establecimientos. uLos alimentos más necesarios Leche, aceite, galletas y pastas para desayunos, conservas de carne y pescado, alimentos infantiles y legumbres precocinadas. uObjetivo Mantener o superar la cifra de 215.617 kilos de alimentos recogidos el pasado año. uMejor cada año En la primera campaña, la del 2013, se recogieron 164.857 kilos; en la del 2014, 207.735; y en la del 2015, 213.691. uEl destino Los alimentos recogidos serán repartidos por 107 entidades entre casi 13.000 riojanos. uPara colaborar. voluntarios@bancodealimentosdelarioja.org. Teléfono 941 254491.

Aunque toda entrega es de agradecer, la entidad riojana, lo mismo que el resto de asociaciones adscritas a la Federación Española de Bancos de Alimentos, recuerda que los productos «más necesarios son leche, aceite, galletas y pastas para desayunos, conservas de carne y pescado, alimentos infantiles y legumbres precocinadas, pensando en las personas que sufren pobreza energética y que tienen más dificultades para guisar las empaquetadas».

«Detrás de todo esto hay 13.000 riojanos que dependen de esos alimentos para subsistir

De momento, la edición de este año, que cuenta con el empresario Félix Revuelta como padrino en La Rioja, tiene ya garantizado el apoyo de 74 establecimientos de toda la región. Tampoco está muy alejado el reto de conseguir la ayuda de los 1.300 voluntarios que se calcula que serán necesarios en esta edición. «Tenemos la cifra de 1.300 voluntarios prácticamente cubierta, y digo prácticamente porque todavía nos quedan unos pocos lugares por cubrir y es necesario contemplar las posibles bajas de última hora, así que todavía hay tiempo de que se apunten los interesados porque toda ayuda es bien recibida y, desde luego, hay sitio para todos aquellos que estén dispuestos a echar una mano», resume Pascual, quien pese a ser consciente del profundo compromiso de los riojanos lanza un aviso de advertencia: «No se trata de llenar estanterías porque sí, ya que detrás de esto no podemos olvidar que hay 13.000 riojanos que dependen de esos alimentos para subsistir, una cifra muy grande para el tamaño de esta comunidad, hay que pensar que es casi el 4% de la población. A veces nos preocupa que gran parte de la sociedad puede pensar que han pasado los tiempos de necesidad y que ya no es necesaria la ayuda porque, evidentemente, eso no es así; sigue habiendo mucha necesidad en La Rioja».