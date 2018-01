DE LA COSECHA 2017

Exponemos datos de la campaña 2017, la de la gran helada. Hay noche de 7º C el 7 de septiembre y 4,9 de pluviometría el día 9. El frío relativo de 7,7º afectó contrayendo las bayas de una semilla y la lluvia del día 9 no anuló la contracción. En cambio, en las bayas de 2-3 semillas, la lluvia las engordó y el frío no afectó a la contracción. Entre los días 16 y 20 hubo noches frías de 5,2º, 3,9º y 3,5º, y 2,2 de lluvia. Las tres noches frías contrayeron todas las bayas, tanto a las 1 como a las de 2 y 3 semillas y la lluvia de 2,2 litros no las engordó.

La trayectoria de contracción debida a esas tres noches frías (que no anuló la lluvia escasa de 2,2 litros) perduró hasta octubre, pero 6 litros de lluvia caídos el 28 de septiembre hizo recuperar peso a las bayas de 2 y 3 semillas, pero no a las de 1 semilla.

Se puede expresar que desde el día 30 de julio hasta el 1 de octubre las bayas de una semilla mantuvieron peso bajo, entre 1,4 y 1,6 gramos. En cambio, las de 2-3 semillas sufrieron contracción por frío y engrosamiento por lluvia, de modo algebraico, empezaron el 30 de julio con 1,4 gramos y concluyeron el 6 de octubre con 2,8 gramos las de dos semillas y 3,2 gramos las de tres semillas.

Hemos aprendido algo más y es que el peso de las bayas en septiembre está afectado por fríos nocturnos, contrayéndose, y por lluvia, engrosando. Que las bayas de una semilla son muy sensibles en contracción y menos a pluviometría y las de 2 y 3 semillas son menos sensibles al frío y más a la lluvia, engrosando. Esta sensibilidad ante fríos nocturnos y a pluviometría se da en escalas bajas. En temperaturas inferiores a 7º C y con pluviometría puntual inferior a 10 l/m2.

Aportamos al lector una visión algebraica del curso madurativo en septiembre considerando intensidad de frío, sus días, además de lluvias y todo ello bajo la perspectiva de las semillas. Con una semilla de gran sensibilidad al frío y poco a la lluvia y con más semillas, escasa sensibilidad al frío y mucha ante la lluvia.