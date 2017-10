«Entré corriendo, llevaba las llaves del coche y les ataqué; temía por mi vida» El acusado de intentar matar a un portero de la sala Macao reconoce la agresión, pero niega que utilizara un arma blanca para agredirle L.J.R. LOGROÑO. Martes, 10 octubre 2017, 00:39

¿Fue con la llave del coche o D.A.P.E. atacó en la noche del 10 de julio al portero de la discoteca Macao con una navaja? Porque el ataque, como él mismo reconoció, existió. Con el juego de llaves de sustitución de su vehículo, según el acusado; con una «tijera-navaja», dijo la víctima. Así, la clave del proceso que se sigue desde ayer contra el joven colombiano al que el fiscal imputa un delito de homicidio en grado de tentativa (ya cumplió una condena de cinco años y medio por unos hechos similares y ahora se enfrenta a siete) será determinar qué arma empleó.

Según su versión, aquella madrugada celebraba el cumpleaños de su novia junto a ella, su suegra y un amigo. A última hora de la noche llegaron a la sala Macao y en una de las barras se encontró con otro joven, M.M.M. con el que había tenido problemas poco tiempo después de salir de prisión -no quedó muy claro quien propinó y quien recibió aquella paliza-. Hasta ahí, más o menos, todas las versiones coincidieron. Desde ese momento, imputados y testigos regaron de dudas la Audiencia.

Según D.A.P.E., al ver que M.M.M. huía le acusó de poca hombría; pero este explicó que puso pies en polvorosa y pidió el auxilio al equipo de seguridad al ver como el filo de un objeto metálico brillaba oculto en la mano derecha del acusado. «Se acercó como si fuera a acuchillarme. Dos meses antes me cortó en la frente no sé si con un cuchillo o con un cristal. Él es así, vengativo. Quería continuar la guerra, no finalizarla».

Y en ese momento comenzaron a complicarse las cosas. Llegaron los porteros (tampoco hubo unanimidad en quién fue el primero en hacer acto de presencia) y 'convencieron' a D.A.P.E. para que abandonara la sala. «Me dijeron puto colombiano de mierda y cuando me metí las manos en los bolsillos y agaché la cabeza empezaron a golpearme hasta que me sacaron a la calle», aseguró el acusado. Desde ese momento, se disculpó, se le nublan unos recuerdos que ha ido recuperando durante los 14 meses que ya lleva en el centro penitenciario. «Entré corriendo. Fue un error muy grande. No sé por qué lo hice. Llevaba las llaves del coche y les agredí. No fui a tirarle (sic) al cuello o al pecho. Me estaban golpeando y temía por mi vida».

Cuando frenó el ataque, D.A.P.E. salió a la calle y se encontró con la Policía Local. «Les dije que estaba en condicional y que no había hecho nada. Aun así, llegaron los porteros y me siguieron pegando», aseguró antes de defender su inocencia. Acabó detenido y, dos días después, en la cárcel.

Junto a D.A.P.E., (además de los dos porteros denunciados por lesiones) se sentó A.S.C.H., imputado por un delito de atentado y para el que el fiscal pide un año. Ratificó todos los extremos de la declaración de su amigo -como luego harían su suegra, su novia y otra amiga- y sobre su comportamiento ante los agentes locales negó que les amenazara o que les agrediera... pero reconoció que se puso «tonto». «Habíamos bebido dos botellas de whisky y en un momento me abalancé sobre el agente, pero no para tirarle al suelo. Se cayó y luego me golpearon, pero es normal que lo hicieran», asumió. Esta mañana (10 horas) se reanudará la vista.