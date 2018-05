La Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones inicia sus protestas

LOGROÑO. Unas 250 personas se manifestaron ayer convocados por la Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. La protesta reclamaba unas «pensiones dignas» y, de hecho, partió de la Glorieta del Doctor Zubía, transitando por las calles Muro del Carmen, Portales y avenida de Portugal, hasta llegar al paseo del Espolón, al grito de «¡Queremos pensiones como los Borbones!».

El portavoz de la Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Pedro Gómez, declaró instantes antes de comenzar la manifestación que, a pesar del reciente anuncio del Gobierno de España de subir las pensiones, «la parte económica es importante, pero insuficiente». «No se habla de volver a los 65 años como edad de jubilación ni del 'copago'. Tenemos unas diecisiete reinvindicaciones que no se cumplen», expuso Pedro Gómez como motivos principales de su insatisfacción con el Gobierno y razones para manifestarse.

Para la convocatoria de la manifestación producida ayer la Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se puso en contacto con los sindicatos y otras entidades para intentar que se unieran a la reivindicación, pero no lograron llegar a un acuerdo. «Tenemos algunas diferencias con los sindicatos. Nosotros somos apartidistas, en nuestras manifestaciones no hay banderas y ellos se niegan a no traer las suyas. Yo lo entiendo, pero ellos también tienen entender que no queremos banderas porque creemos que, de alguna manera, los sindicatos y partidos políticos son culpables de la situación actual de los pensionistas», declaró Gómez.

Así, en la concentración celebrada ayer no hubo cargos políticos ni sindicales, sólo ciudadanos de a pie. «La reforma sobre la Seguridad Social del 2011 la hizo Zapatero y la apoyaron CCOO y UGT, que sumada a la del PP en el 2013, nos han traído a esta situación», dijo Gómez.