Convocadas las ayudas individuales de transporte escolar Viernes, 22 septiembre 2017, 23:49

El Consejo de Gobierno aprobó ayer también la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar para colaborar en los gastos corrientes de transportes a alumnos residentes en La Rioja que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar de la Consejería. Estas ayudas, cuya dotación total asciende a 75.000 euros, son de concesión directa y su importe varía en función de la distancia: desde 200 hasta 1.500 euros.

Las ayudas están destinadas a alumnos residentes en La Rioja y escolarizados en 2º Ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria que no disponen en la localidad del domicilio familiar de centro docente y que no pueden hacer uso de las rutas de transporte escolar. También pueden acceder a estas ayudas alumnos escolarizados en escuelas-hogar u otros centros con residencia dependientes de Educación para el traslado a sus domicilios durante los fines de semana, cuando no hay transporte escolar, así como alumnos con discapacidad física y necesidades educativas especiales que cursan Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio y que deben desplazarse de su localidad de residencia a un centro de otra localidad. El plazo para solicitar las ayudas es de 10 día hábiles