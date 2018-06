«Estoy convencido de que ésta sí va a ser la definitiva» Miércoles, 6 junio 2018, 23:24

José Luis Martínez Salazar se siente orgulloso y feliz por haber podido dejar a sus 62 años el tabaco, un compañero que le ha acompañado durante más de cuatro décadas. «Había hecho muchos intentos de dejarlo a base de puro pulmón, pero siempre fracasé al mes o poco más».

José Luis llegó de rebote a la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja: «Un día, mientras esperaba fumando al autobús, me abordó una señora, que es voluntaria, y me preguntó si no quería dejarlo. Me animé a venir y empecé el curso el 2o de marzo. Cada semana tenías que ir reduciendo el consumo y mi último cigarro fue el 11 de abril y ahí sigo. La terapia acabó el 2 de mayo y lo llevo muy bien. Estoy muy agradecido a la asociación y a mi ángel de la guardia, aquella voluntaria de la parada de autobús, porque creo, bueno estoy convencido, de que ésta sí va a ser la definitiva».