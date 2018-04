«Rajoy y Ceniceros confunden gobernar con estar» Pedro Sánchez, ayer, en un momento de la entrevista en el Hotel AC, en Logroño / Juan Marín «La sustitución de Pedro Sanz por Ceniceros no ha hecho más que estirar un proyecto político agotado», advierte Pedro Sánchez Secretario general del PSOE CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 22 abril 2018, 13:21

Renovado. No tanto en el fondo como en las formas. Quizá por el rodaje que lleva a sus espaldas o para evitar cometer los errores que le achacaron en el pasado. Pedro Sánchez conjuga sosiego y firmeza a partes iguales. Firmeza en sus ideas y sosiego en su discurso. El secretario general de los socialistas, en una visita relámpago a Logroño antes de viajar hoy a Alemania, primera escala en su gira por Europa, defendió su propuesta política, advirtió de que nunca ha cerrado las puertas a una moción de censura a Rajoy y se mostró convencido de que el 'sorpasso' por la derecha, con Ciudadanos, no será tal, como auguran las encuestas, porque «seremos la primera fuerza política en las municipales y quien gana las municipales gana las generales», sentencia.

-En un mes se cumple un año desde que obtuvo el respaldo de la militancia y recuperó la Secretaría General del PSOE ¿Qué balance hace de estos doce meses?

- Positivo. Creo que el PSOE hoy, más que nunca, es la alternativa al PP. Hemos resituado al PSOE en una izquierda de Gobierno y el cambio no va a ser de la derecha a más derecha sino que será de la derecha a una izquierda como la que nosotros representamos.

- ETA pidió ayer unas disculpas selectivas. ¿Cómo las valora?

- Sin duda rechazables, pero es cierto también, por poner las cosas en su contexto, que ETA ha reconocido que la democracia española la derrotó y es verdad que es una victoria amarga, porque ha habido cientos de personas que han sido asesinadas, otras tantas que sufren en primera persona las secuelas de esos atentados. Ahora mismo la contienda va a ser el intento por parte de la izquierda abertzale y del mundo social que apoya a ETA de contar una historia que no fue verdad. La historia de que fue un conflicto y esto no fue un conflicto, esto fue una democracia que sufrió el embate del totalitarismo, de personas que persiguieron y otras que fueron perseguidas por defender los valores de todos. También hay que reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los jueces y fiscales que actuaron contra todo el entramado que estaba detrás de la banda ETA y, por supuesto, es justo reconocer que sin la acción política, el compromiso y la inteligencia de tres personas Zapatero, Rubalcaba y Patxi López, sin ellas, probablemente, la paz no hubiera llegado o no hubiera sido posible en el 2011. Ahora mismo tenemos otro tipo de terrorismo, el yihadista, y, por tanto, hay que reivindicar la unión de todos los demócratas para luchar contra este terrorismo que es más global.

- Ciudadanos adelanta al PSOE en las encuestas. ¿Teme un 'sorpasso' por la derecha y no por la izquierda como auguraban en el 26J?

- Creo que las encuestas son una fotografía y como tal hay que tomarlas. Nosotros respetamos a todas las fuerzas políticas e insisto, creo y se verá en las elecciones municipales, europeas y autonómicas, que habrá más alcaldes y alcaldesas socialistas, más presidentes y presidentas socialistas. El péndulo del cambio será de derecha a la izquierda, no de derecha a más derecha. Creo que el agotamiento del proyecto político del PP no va a dar como resultado que tengamos una derecha al cuadrado, es decir, la coalición del PP y Cs, sino que será la izquierda de gobierno que representa el PSOE.

- A día de hoy el PSOE sigue necesitando a Podemos.

- Fíjese si necesito a Podemos que votó en contra de mi investidura. El PSOE ganará las elecciones municipales. Seremos la primera fuerza política en las municipales y quien gana las municipales gana las generales. Nosotros aspiramos a ser primera fuerza política y cuando lo seamos esperamos que Cs no sume con la segunda fuerza política, que será el PP, para quitar gobiernos a la primera fuerza, que será el PSOE. El problema de Ciudadanos es que hasta ahora, y aquí en La Rioja lo estamos viendo, siempre que puede ayuda al PP. Cs significa que el PP llegue donde no puede llegar solo y eso no es el cambio.

- ¿Aceptaría el PSOE el apoyo de Ciudadanos?

- Nosotros, si logramos ser la primera fuerza política, las otras formaciones tendrán que hacer posible ese cambio en la figura del PSOE, pero nosotros aspiramos a gobernar en solitario y a hacerlo para un colectivo progresista, también moderado, que sabe que la historia de gobierno que representa el PSOE es el verdadero cambio que necesita este país.

-Su 'No es no' abanderó la campaña del 26J y ahora lo hace con los Presupuestos Generales del Estado ¿Podría cambiar su voto?

- Todo no esconde un sí y todo sí esconde un no. Nosotros dijimos no a perpetuar un presidente del Gobierno que claramente tiene problemas que le vinculan con casos de financiación irregular de su partido, con la consolidación de la desigualdad y políticas de precariedad. Nosotros dijimos no a eso porque queríamos decir sí a un país más igualitario, más cohesionado y que abriera la regeneración democrática y eso no tiene nada que ver con el apoyo a los Presupuestos, bueno, sí tiene algo que ver en el sentido de que, al final, los Presupuestos son la traslación a los números de un proyecto de país. Le voy a poner un ejemplo para que vea por qué no vamos a apoyar los Presupuestos: el horizonte de recuperación de la inversión en educación pública que estamos planteando en el Gobierno de España es que en el 2028 se recuperen los niveles que había en el 2009, es decir, estar 20 años recuperando los niveles de inversión. Para un partido que cree en la igualdad de oportunidades, que cree en la educación pública, que es consciente de que el futuro ya está aquí y tiene que ver con la digitalización, con la necesidad de formar en puestos de trabajo que aún el mercado no está ofertando, nos parece inaceptable.

- Si no salen adelante, ¿pedirá la dimisión de Rajoy?

- Gobernar no significa únicamente vivir en el palacio de La Moncloa, es como Ceniceros aquí, que confunden gobernar con estar y gobernar es hacer. Creo que es bueno que un gobierno no pierda la sana costumbre de aprobar su principal ley, que son los Presupuestos Generales del Estado y si no lo hace, lo mínimo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza y si no logra sortearla, lógicamente, tiene que encontrar una mayoría parlamentaria alternativa a través de unas elecciones que permita alumbrar un nuevo gobierno que gobierne.

- Si no dimite, ¿plantearía una moción de censura?

- Nunca hemos descartado una moción de censura. Creo que en política, como la vida, no se puede decir 'nunca jamás'. Las circunstancias, la coyuntura pueden llevar a que se plantee una moción de censura. Lo que sí que le digo es que yo no voy a ser presidente de Gobierno a cualquier precio, nosotros no buscamos atajos, estamos en la construcción de un proyecto de país en torno a tres objetivos fundamentales: la ejemplaridad, la modernización de nuestro crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.

- Su apoyo al 155 ¿le pasará factura en las elecciones?

- La aplicación del 155 y en consecuencia la defensa de nuestro orden constitucional es una cuestión de estado. Nosotros hacemos una oposición que tiene sentido de estado, que sabe que el conflicto provocado por la deriva unilateral del independentismo lo que hace es violentar nuestras normas de convivencia, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y, por tanto, estamos hablando de algo político, que nada tiene que ver con la ideología, con la convivencia. El apoyo al 155 no lo hice pensando en votos, la hice pensando en el interés general del país.

- Mañana inicia una gira por Europa en Alemania, ¿qué mensaje va a trasladar precisamente sobre el conflicto de Cataluña?

- El mensaje principal es que la causa que los partidos constitucionalistas estamos defendiendo es una causa europea, que al igual que ocurre en otras partes de Europa, donde hay movimientos reaccionarios, en nuestro países se han materializado a través de un secesionismo como el que está sufriendo Cataluña.

- ¿Entiende las contradicciones entre el juez Llarena y el ministro Montoro sobre el delito de malversación?

- A mí me cuesta a veces entender al Gobierno, incluso confiar en él, y algunas veces me tengo que morder la lengua. Yo lo que pido al Gobierno de España es que no cree nuevos problemas, porque ellos mismos se crean problemas y no saben cómo resolverlos, les pedimos claridad y colaboración con la justicia y que reflexionen sobre si esta polémica está ayudando a tener una posición convincente y sólida en una crisis de estado como la que estamos viviendo en Cataluña. El Gobierno, como en tantas otras cosas, pero singularmente en Cataluña, está siendo torpe.

- Miquel Iceta defiende la posibilidad de indulto para los independentistas catalanes. ¿Lo comparte?

- No lo comparto, se lo digo claramente, no sólo por el fondo, sino porque entre otras cuestiones, en política los tiempos son fundamentales y en ese sentido no he escuchado a ninguno de esos independentistas arrepentirse de lo que ha ocurrido. Es más, no me parece apropiado este debate porque significaría que estamos presionando al Poder Judicial y ahora mismo hay un juicio y habrá sentencia y, por tanto, abrir este debate no me parece adecuado.

- Puigdemont es el principal escollo para que haya un gobierno en Cataluña, ¿qué le diría si se lo encuentra mañana -por hoy- en Berlín?

-Yo no me dirigiría a él, me dirigiría a los diputados y diputadas del PdCat y de ERC. Es evidente que Puigdemont quiere desestabilizar la política catalana, la política española y por tanto lo que le interesa son elecciones, pero creo que eso no es bueno ni para Cataluña ni tampoco una repetición electoral garantizaría que hubiera un gobierno mientras continúa dependiendo el bloque independentista de una persona que está anteponiendo los intereses personales de la mayoría de intereses de catalanes. Por tanto, yo me dirigiría más a los diputados de PdCat y de ERC para que se emancipen y se independicen. La verdadera independencia que necesita Cataluña es que el nacionalismo se independice de Puigdemont.

- ¿Cómo es su relación con César Luena?

- Tengo muy buena relación, le tengo cariño y respeto político.

- ¿Entra Luena en sus planes si llega a La Moncloa?

- Por lo pronto, espero y deseo que continúe siendo el cabeza de lista de La Rioja y así se lo pediré yo.

- ¿Qué espera de las elecciones en La Rioja?

- Creo que es evidente que la sustitución de Pedro Sanz por Ceniceros no ha hecho más que estirar un proyecto político agotado o un proyecto que ha aislado La Rioja. La Rioja necesita incorporarse al tren del progreso ahora que vienen vientos de cola de crecimiento internacional y para eso se necesita a alguien que crea en el autogobierno, que lo consolide y que tengan sensibilidad social, una persona con experiencia política, pero también en el sector privado como es Concha (Andreu) creo que aúna características que la hacen una candidata muy competitiva para poder ser la presidenta de la Comunidad.