«El Consejo Regulador debería implicarse más con el tema de los temporeros» Joaquín Yangüela es el responsable de la Integración Social de Cáritas, encargada de la acogida de los temporeros en los próximos meses. :: m.f. Con la llegada de agosto los trabajadores temporales empiezan a dejarse ver por los campos riojanos y Cáritas realiza una labor fundamental con ellos Joaquín Yangüela Responsable de Integración Social de Cáritas MARÍA FÉLEZ GALILEA. Sábado, 26 agosto 2017, 23:17

La vendimia ya ha comenzado y pronto se generalizará en toda la comunidad. Joaquín Yangüela es el responsable de Cáritas en el área de Integración Social y conoce muy bien la problemática que nace con la campaña. Junto con los ayuntamientos afectados, esta organización es la primera en recibir a los temporeros que llegan sin contrato.

-¿Qué labor hace Cáritas con los temporeros?

-Lo que siempre se hace es la acogida, pero también tenemos un papel importante en la sensibilización. Además realizamos otra parte de denuncia en caso de que ellos quieran manifestar su situación. Generalmente no se atreven y lo hacen a través de Cáritas. La forma de trabajar es coordinándonos con los operativos de los diferentes municipios.

-¿Qué presupuesto tiene Cáritas para este programa?

-Tenemos un convenio con la Comunidad por el que recibimos algo más de 30.000 euros, pero es difícil hablar de presupuesto porque es complicado valorar en dinero lo que se ofrece al temporero, ya que también utilizamos a nuestros dinamizadores que son los que detectan y planifican las actividades.

-¿Cuántos temporeros pueden llegar a La Rioja entre la campaña de recogida de fruta y la vendimia?

-Es muy difícil saberlo. Los expertos dicen que no trabajarán menos de entre 3.000 y 4.000 personas en La Rioja. La mayor parte viene con contrato y el agricultor se preocupa de su manutención y su hospedaje. El problema lo tenemos con esa gente que viene sin contrato, a ver qué sale. Son en su mayoría inmigrantes regulares, con permiso de trabajo, pero que hacen una ruta de trabajo que empieza por Lérida, luego pasan por aquí y luego van a la aceituna a Andalucía. Viven de forma itinerante, en una palabra. Ese es un colectivo de unos cientos de personas.

-¿El que tiene contrato no tiene problemas?

-El temporero que tiene contrato se asegura su comida y su alojamiento, que corren a cargo del agricultor en la mayoría de las ocasiones. El problema es ese colectivo de gente que se planta por las mañanas en la plaza de los pueblos y espera a lo que salga. Si no sale nada y aparece uno que le ofrece condiciones que no son regulares al final las terminan cogiendo porque vienen a trabajar y a ganar algo de dinero. Del volumen total son pocos, pero existen y son visibles. Podríamos estar hablando de no más de 500 personas.

-El Gobierno de La Rioja ha aprobado un plan dedicado a los temporeros. ¿Qué se pretende con él?

-Tiene varios objetivos. Uno es favorecer oficinas de información y contratación que creemos que son muy importantes. El año pasado se hicieron al final contratos a través de agencias de trabajo temporal. Ellos les contratan pero no tienen la obligación de darles alojamiento. Otro objetivo es acompañar a los menores que vienen con sus familias a la vendimia. Y el tercero, ayudar a los consistorios que son los que hasta ahora sufren la carga de atender a toda esa gente que llega en esta época del año.

-¿Por qué seguimos viendo a gente durmiendo en las calles?

-Los ayuntamientos han ido poniendo operativos que prácticamente han cubierto todas las necesidades. El polideportivo que dispuso el ayuntamiento de Logroño el año pasado, por ejemplo, sólo estuvo lleno un par de días y a pesar de eso había gente durmiendo en la calle. Algunos piensan que quedándose en la calle va a ser más fácil su contratación. En Nájera también había problemas y los alojan en una lonja. Hasta ahora todo lo hacían los ayuntamientos, pero hace unos años el Gobierno de La Rioja empezó a dar algún paso. Sin embargo, y pensándolo fríamente, se echa de menos que el Consejo Regulador no se implique más. Este organismo tendría que ser el primer interesado en que las cosas se hiciesen de una manera organizada.

-¿Qué tipo de temporero llega a La Rioja?

-La mayoría son subsaharianos y marroquíes. Son prácticamente todo varones que llevan viviendo en España entre 10 y 15 años, tienen permiso de trabajo y conocen bien el idioma. Hay otro colectivo que son los portugueses. Ellos hacen más asentamientos y vienen familias enteras. Una cosa que se persigue es atender a esos niños con el tema de la escolarización, aunque como la vendimia a veces se adelanta es época de vacaciones. Va a haber una coordinación con Educación para que los críos se integren automáticamente en las escuelas de las zonas rurales. En ese tema hay años que no hay problemas y otros en los que los contratiempos son mayores.

-Logroño acoge a mucho temporero que no trabaja en la vendimia de la ciudad.

-Eso se nota porque muchas personas pernoctan en el polideportivo de Logroño y luego ves que no vienen a comer. Esa es una señal inequívoca de que están trabajando en otros municipios. Logroño acoge de noche a los temporeros que faenan en los municipios de su entorno.