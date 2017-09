El consejo de dirección de la UR propone romper cualquier relación institucional con la UNIR Edificio del rectorado de la UR que en su día empleó la UNIR en su web. :: miguel herreros En un documento, que será sometido a votación el 10 de octubre, pide acordar una postura oficial de no cooperación con el campus 'online' por las situaciones de «deslealtad» CARMEN NEVOT Logroño Jueves, 28 septiembre 2017, 20:50

La Universidad de La Rioja parece haber llegado a un punto de no retorno con respecto a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) después de años de desencuentros. Tal es así que en un documento que el consejo de dirección del único campus público de la región presentará al claustro universitario, propone que «no se establezca ninguna colaboración institucional con la UNIR». Una posición abiertamente rupturista que podría tener su fin sólo si se modifican las «circunstancias actuales» que consideran perjudiciales para el servicio público que la UR está obligada a ofrecer.

El informe, que será sometido a votación el 10 de octubre por el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, pretende ser un referente de la política oficial del campus público respecto de la universidad 'online', ante «la dimensión y gravedad» que están adquiriendo las situaciones de «confusión y deslealtad». Entienden que la UNIR, como empresa privada, busque maximizar sus beneficios económicos, pero la «UR, como institución pública está en su derecho de no colaborar en ningún aspecto con una empresa cuya actividad comercial lesiona los intereses fundamentales de nuestra universidad». De ahí que no sólo recuerda los servicios o actividades incompatibles que el personal de la UR no podrá desempeñar en la UNIR, sino que además enumera aquellos servicios o actividades que no siendo expresamente incompatibles, el consejo de dirección los considera «actos contrarios a la política de no colaboración institucional» con el campus privado.

Actos de confusión detallados en el texto de la UR Actos de confusión propiciados por la propia UNIR o su personal docente En junio de 2017 se constató mediante acta notarial que la UNIR podía haber adquirido derechos publicitarios lesivos para los intereses de la UR a través de google. La UNIR ha utilizado y sigue utilizando el signo distintivo que los tribunales europeos han denegado por inducir a confusión con los registrados por la UR. El 19 de junio del 2017 un profesor de la UNIR publica en su cuenta de twitter información sobre su última publicación en la que su filiación aparece vinculada erróneamente con la UR. Actos de confusión por parte de alumnos Existe un número elevado de correos electrónicos recibidos por error en la URque en realidad van dirigidos a la UNIR. En julio del 2017 la secretaría general de la UR recibe la documentación de una alumna que quería formalizar su matrícula en la UNIR. Confusión en medios de comunicación Durante los últimos meses han sido constantes las invitaciones a encuentros diplomáticos dirigidas al rector de la UNIR. El 21 de junio del 2017 se informó por error en algunos medios de que la empresa Garnica financia becas en la UNIRcuando era en la UR. Confusión en instituciones Son constantes las cartas de administraciones que se reciben erróneamente.

Para la universidad que pilota Julio Rubio existen una serie de indicadores que mostrarían que la UNIR ha intentado presentarse «como muy cercana a la UR con el objeto de incrementar su negocio, es decir, su número de estudiantes». Una muestra de este «acercamiento» sería, según detallan, la elección del nombre que «de modo premeditado o fortuito» ha provocado «múltiples vías de confusión».

«El problema no es sólo que la UNIR se beneficie de nuestro prestigio, sino que la UR resulte contaminada por su estilo universitario»

El propio acercamiento físico agravaría la «confusión» entre ambas instituciones. El hecho de que la UNIR haya instalado su edificio central contiguo al campus público, sumado al rumor de compra de más suelo en las inmediaciones, «muestra una voluntad clara de sacar partido de la cercanía a la UR». El problema de ello no es sólo que «la UNIR se beneficie de nuestro prestigio, sino que la Universidad de La Rioja pueda resultar contaminada por su estilo universitario», apuntan.

En el contundente documento, de apenas cinco folios, recuerdan que pese a que el campus 'online' nació con la vocación de no impartir titulaciones que ya estuviesen implantadas en la UR, aquello no se respetó y se incluyeron titulaciones como Ingeniería Informática y el máster de Profesorado que ya existían en la pública. En este punto, el texto que debatirá el claustro, hace notar que «el Gobierno de La Rioja ha aceptado recientemente que la UNIR abone una contraprestación económica a los tutores de Primaria y Secundaria que acojan a sus estudiantes». A su modo de ver, «este sería un ejemplo claro de cómo su capacidad económica puede perjudicar seriamente el servicio público que estamos obligados a proporcionar».

Finalmente, critican que esta empresa privada pueda acceder a ayudas públicas de las que la UR está excluida y «que salen de un fondo común del que, en definitiva, también sale la manifiestamente mejorable financiación de la universidad pública».