El Congreso apoya la declaración de La Barranca como Bien de Interés Cultural

La iniciativa, defendida ayer por el socialista riojano César Luena, insta al Gobierno central a incrementar la seguridad en el cementerio civil ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 30 mayo 2018, 18:03

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad apoyar la declaración como Bien de Interés Cultural del Cementerio Civil-Memorial La Barranca, tras su respaldo a la iniciativa presentada por el Grupo Socialista y defendida por el diputado riojano César Luena.

Además, la Cámara Baja insta al Gobierno central a realizar «cuantas actuaciones y gestiones le correspondan para facilitar y colaborar en el cumplimiento de la iniciativa ya aprobada en el Parlamento de La Rioja, también a iniciativa de los socialistas, el 19 de abril» y a «incrementar la seguridad» de La Barranca para evitar actos vandálicos, como los sucedidos en el 2016 y el 2018.

«Esto es un apoyo, un reconocimiento y un refuerzo político y simbólico a la propuesta impulsada por el Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja gracias al trabajo realizado por la Asociación de la Memoria Histórica y La Barranca, que fue aprobada por asentimiento de todos los grupos el pasado 19 de abril en la Cámara regional», destacó ayer, en declaraciones a Diario LA RIOJA, Luena, que explicó que «me pareció oportuno que, aunque el Gobierno central no tenga competencia en la declaración de Bien de Interés Cultural, el Congreso simbólicamente apoyara o reconociese la categoría de La Barranca para esa declaración».

Por unanimidad

El diputado socialista riojano, no obstante, también recalcó que en la iniciativa aprobada ayer «hay un segundo punto, en el que se le dice al Gobierno central que haga todo lo que se tenga que hacer para garantizar la seguridad y aplicar medidas preventivas del cementerio civil». E insistió: «Una se puede perdonar, pero... Ya sabemos que las vísperas del 14 de abril hay desalmados que van a La Barranca a mancillar su historia y su nombre. El Gobierno central, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en La Rioja tienen ya ahora el toque del Congreso de los Diputados para que esos hechos vandálicos no se vuelvan a repetir, porque no tendría ninguna justificación. Por eso se insta a incrementar el refuerzo de las medidas de seguridad».

Satisfecho con el resultado, Luena alabó la unanimidad lograda ayer tras una votación conjunta de ambos puntos, un situación que, en principio, el diputado socialista planteó separar para que las posibles reticencias de los populares al refuerzo de la seguridad no interfirieran en el apoyo a la declaración como Bien de Interés Cultural, escenario que finalmente no se dio.

«Los símbolos son muy importantes y estoy pensando en las familias de las 407 personas asesinadas y enterradas ahí y también en la Asociación de la Memoria Histórica, en la de La Barranca y en las viudas negras», confesó Luena, quien recordó en el Congreso que en el cementerio civil de La Barranca «hay 407 asesinados y represaliados por el bando sublevado en la Guerra Civil y los socialistas considerábamos que debía ser reconocido por las Cortes Generales como un símbolo de recuerdo, de memoria y de apoyo respetuoso, cívico y ejemplar, un espacio común, de valores democráticos y de memoria».