Sin conductas sexistas en las fiestas El Gobierno de La Rioja ha sumado el apoyo de los promotores musicales a su estrategia de lucha para evitar este tipo de agresiones en las fiestas patronales LA RIOJA Jueves, 5 julio 2018, 16:27

El Gobierno de La Rioja ha sumado el apoyo de los promotores musicales a su estrategia de lucha para evitar conductas sexistas en las fiestas patronales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado que recoge Efe. El Gobierno de La Rioja, a través de la Comisión Técnica de Coordinación de Violencia entre Jóvenes, continúa trabajando en la promoción de medidas para evitar las conductas y agresiones sexistas durante la celebración de las fiestas patronales en los distintos municipios de la comunidad.

En este sentido, y como novedad, los promotores musicales se han unido a las instituciones y entidades sociales presentes en la Comisión «con el objetivo de convertirse en aliados imprescindibles en la lucha contra las agresiones sexistas en las fiestas locales» ha subrayado Escobar.

El consejero ha hecho estas manifestaciones tras participar en una reunión con representantes de otros departamentos de la administración regional, de colegios profesionales y de las federaciones riojanas de Municipios y Asociaciones de Vecinos, además de la Asociación de Hostelería de La Rioja, y el Consejo de la Juventud de La Rioja, entre otros.

En este sentido, Escobar ha destacado la importancia de la música no sólo como elemento de ocio, sino también educativo, «sin duda, el poder prescriptor de los grupos musicales es grandísimo y de cara a prevenir conductas sexistas es absolutamente irremplazable». «De esta forma», ha explicado Escobar «hemos acordado entre todos poner en marcha una campaña durante las fiestas de los diferentes municipios riojanos, para que en las distintas actuaciones musicales se emplee una imagen común que permita recordar que NO es NO y que hay que disfrutar del ocio de forma respetuosa».

«Desde el Gobierno de La Rioja creemos que para afrontar este grave problema social es necesario actuar de forma colectiva y, para ello, consideramos esencial trabajar de forma transversal y colaborativa para fomentar la corresponsabilidad e incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos y, de esta forma, combatir la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres» ha incidido Escobar

En este sentido, Escobar ha añadido que «es fundamental visibilizar esta cuestión y trabajar todos juntos para cortar de raíz las conductas que atentan contra la libertad de las mujeres jóvenes en un contexto como las fiestas de los municipios, donde no todo vale con la excusa de la diversión y el consumo abusivo de alcohol», ha asegurado. «Tenemos que ofrecer información y asesoramiento para prevenir y evitar agresiones sexistas y orientar a las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia machista sobre los recursos a su disposición para, en último término, alcanzar ese objetivo final que no es otro que el de lograr unas fiestas libres de violencia» ha añadido el consejero de Políticas Sociales.

En el transcurso de la reunión se han evaluado campañas ya existentes (en diferentes municipios riojanos y en otras comunidades autónomas), y los resultados de su impacto, a fin de desarrollar acciones encaminadas a informar a la ciudadanía acerca de los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas que se celebran en los diferentes municipios riojanos.

En concreto, representantes de Cruz Roja han hablado de su campaña ¿Rey o Bufón?, cuyo objetivo es ofrecer información sobre consumo de alcohol, conducción y ocio nocturno a los jóvenes en cada celebración y que también incluye información para las posibles víctimas de violencia sexista.

Otras campañas

Asimismo, se han analizado campañas desarrolladas en La Rioja por los Ayuntamientos de Logroño y Calahorra y otras de otras comunidades autónomas como las que se han llevado a cabo en Andalucía, Castellón, Pamplona o Castilla la Mancha. «El objetivo de estudiar estas campañas es sacar lo mejor de cada una de ellas para concretar una posible campaña de carácter regional que nos permita conseguir erradicar la violencia machista» ha destacado Escobar.

Por último, Escobar ha recordado que la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito está disponible en los tres partidos judiciales (Haro, Calahorra y Logroño) con equipos multidisciplinares de Juristas, Trabajadores Sociales y Psicólogos, especialistas en violencia de género y agresiones sexuales, que pueden atender a estas víctimas, además de otros recursos de atención inmediata como la ERIE Psico-social.

En 2017 se atendieron en las Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito a 35 personas (32 mujeres y 3 hombres) por delitos contra la libertad sexual.