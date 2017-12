«Si se está en condiciones debería poderse continuar»

Cuesta creer que en breve Manuel Gómez Ferreras vaya a cumplir 73 años. Su aspecto le muestra con menos edad y hablando con él su espíritu lo refrenda. Especialista en Traumatología, Gómez Ferreras ha compaginado durante décadas su actividad en el sistema público de sanidad, donde llegó a ser jefe de Traumatología, con su consulta privada. En la actualidad sigue ejerciendo su profesión en el centro Los Manzanos, a un ritmo más bajo en cuanto a horas (no llega a la media jornada).

«Estoy totalmente convencido de que más allá de especialidades, quien esté en condiciones y quien siga queriendo, porque hay compañeros que no pueden o no les motiva, deberían de poder seguir, sin edad límite», defiende. «Todo sería cuestión de valorarlo en cada caso. Eso tendría que examinarlo un equipo de profesionales que digan, año a año, si eres válido o ya no estás en condiciones».

En su opinión, «es tristísimo que al llegar a los 65 te digan 'ya no puede usted trabajar'. Es perder una oportunidad de trabajo, de rendimiento, de conocimiento, de formación... Porque nos ha costado muchísimo la formación, sobre todo las quirúrgicas: de estudio y trabajo». Y pone un símil: «Es como si tienes un coche bueno y solo por cumplir años lo tienes que tirar a la chatarra».

«El que se va se lleva una experiencia muy importante», subraya. Por eso considera que el papel de los veteranos resulta «fundamental para el trasvase, para ayudar a los jóvenes a que vayan adquiriendo conocimientos». Y va más allá: «No hablamos de frenar la entrada de gente nueva, sino de complementar el sistema. No es cuestión de que el jubilado mantenga la jornada completa, o sí, si se ve en condiciones, es más colaborar, aportar experiencia».