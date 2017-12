Cs condiciona el apoyo para sacar adelante los Presupuestos a la concreción de sus propuestas Los diputados de Ciudadanos y la asesora del grupo, ayer a su entrada al Palacete de Gobierno. :: justo rodríguez La reunión mantenida ayer entre el Gobierno y la formación 'naranja', que persevera de momento en su enmienda a la totalidad, concluye sin acuerdo a la espera de más avances E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:55

No hay acuerdo. Al menos, por ahora. Las más de tres horas que se prolongó el encuentro mantenido ayer entre los integrantes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y representantes del Gobierno regional no fructificaron en un compromiso firme por reeditar el apoyo que los dos ejercicios anteriores han permitido al gabinete de José Ignacio Ceniceros sacar adelante sus Cuentas anuales. La cita, no obstante, tampoco se saldó con la ruptura definitiva por parte de Cs pese a las declaraciones previas por ambas partes sobre sus respectivas 'líneas rojas', de manera que el futuro de los Presupuestos de La Rioja para el 2018 queda pendiente de un virtual acercamiento de posturas mientras los plazos siguen agotándose.

El portavoz del partido 'naranja' en el hemiciclo se mostró renuente a valorar el estado de situación de las negociaciones tras una cita que se anunciaba crítica tras las tensiones visualizadas en las últimas semanas. «Seguimos trabajando sobre el documento que nos facilitó el Ejecutivo a comienzos de mes», se limitó a comentar Diego Ubis a la salida del encuentro descartando también confirmar qué puntos distancian todavía a ambas partes. «Hay muchos frentes abiertos, no cabe destacar unos por encima de otros», añadió para remitirse a la necesidad de que las principales iniciativas de Cs sean concretadas en las Cuentas como condición para conceder su necesaria abstención en el debate definitivo.

La conversación cara a cara ayer en las dependencias del Palacete sobre las medidas que Cs considera irrenunciables no pudo obviar la enmienda a la totalidad registrada por el partido 'naranja' (sin comunicarlo al resto de los grupos) al tiempo que anunciaba su rechazo a la formulada por el PSOE y la reactivación de las conversaciones con el equipo de Ceniceros. Una decisión que el propio Ubis reconoció como parte de la estrategia para hacer valer su postura pero que podría no llegar a materializarse. «Ambas partes somos conscientes de que si hay un acuerdo la retiraremos», aseguró ayer restando trascedencia a la enmienda que, de llegar al pleno y ser apoyada por el resto de la oposición, obligaría a devolver las Cuentas. La argumentación de Cs en el texto ya calificado es contundente. «El presupuesto no se adapta ni a la verdad ni a la transparencia que debe tener este documento y que están recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», arguyen para, en otra fase del escrito, exponer: «La presentación del proyecto de ley de Presupuestos de La Rioja para el año 2018 no hace sino confirmar la falta de criterio a la hora de plantear unas cuentas públicas que respondan a las necesidades de los riojanos». A falta de conocer qué mejoras son indiscutibles para su respaldo, Cs hizo hincapié ayer en la ampliación hasta los 35 años del cheque de formación para parados. «Se trata de que aquellas personas sin empleo puedan elegir directamente y sin intermediarios los recursos formativos que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación», indican en una comunicado.

Tras la calificación de las enmiendas, es ahora la Mesa de la Cámara la que debe reunirse para fijar la fecha del pleno que las debatirá y que presumiblemente se celebrará la próxima semana.

Interrogado sobre el resultado del encuentro mantenido ayer con Cs, las fuentes del Gobierno declinaron ofrecer ninguna valoración.