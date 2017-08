Condenado a 22 meses el conductor que arrolló mortalmente a dos operarios de la AP-68 en Haro Los coches fúnebres trasladan los cadáveres de los dos trabajadores fallecidos tras ser arrollados por el ahora condenado. :: Miguel Herreros El fallo concluye que circulaba «de forma desatenta y confiada» y que al menos iba a 114 kilómetros por hora en un tramo en obras que estaba limitado a 80 LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Jueves, 24 agosto 2017, 18:16

Cuando Jon R.G. llegó a la zona de obras de la AP-68 a primera hora (8.53 horas) del 15 de julio del 2013 conducía «de forma desatenta y confiada», no respetó las indicaciones que, correctamente, habían instalado los operarios que asfaltaban la vía y pese a las limitaciones de velocidad -primero a 100 kilómetros por hora y después a 80- circuló «a una velocidad no inferior a los 114,45 kilómetros por hora». Un cúmulo de imprudencias que propició el atropello y muerte de dos de los trabajadores. El Juzgado de lo Penal 1 de Logroño ha cerrado ahora el caso condenando al conductor a una pena de 22 meses de cárcel -no ingresará en prisión al carecer de antecedentes y al no superar la condena los 2 años- y aplica la atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebidas por dos paralizaciones procesales, una de 9 meses y otra «de más de un año y medio».

El fallo, que firma el magistrado José Carlos Orga, explica que tras las pruebas practicadas queda probado «sin duda razonable» que la causa del accidente «fue la inadecuada velocidad [...] a que circuló por la zona de obras [...] como consecuencia de su falta de atención a la conducción, a la señalización y a las circunstancias de la vía». Así, llega a la conclusión de que, tras el visionado de la grabación de las cámaras de seguridad de la AP-68 -que registraron el doble accidente mortal-, se constata que circulaba a una velocidad media de 114,45 kilómetros por hora».

Durante el día de la vista, dos fueron los argumentos en que el ahora condenado basó su defensa. Por un lado, la incorrecta señalización del tramo de obras; por otro, el mal funcionamiento del sistema de frenado ABS del vehículo que había alquilado y con el que aquel día viajaba desde Vitoria en sentido Zaragoza. Ninguno de ellos obtiene el respaldo del juez.

«Consta acreditado que la señalización del tramo era adecuada y no tuvo la menor influencia en la conducción negligente del encausado», alega el fallo, que recuerda que hay «numerosas declaraciones» que sostienen esa adecuación de la señalización. Además tumba la versión de dos de los testigos que sostuvieron esa teoría, a uno de los cuales otorga «nula credibilidad».

En relación al defectuoso funcionamiento del sistema de frenado, el juez también es relativamente contundente. Recuerda que era el condenado quien tenía que demostrar ese fallo y que, pese a ello, ni propuso peritos ni llamó a declarar al que rubricó el informe de Audi tras extraer los datos del vehículo. «La defensa se basa en un informe pericial técnico de estudio y reconstrucción del accidente del que infiere que las huellas de frenada que se aprecian en el asfalto, al ser continuas, implicarían un bloqueo de las ruedas incompatible con el buen funcionamiento de un sistema ABS».

El vehículo sí frenó

El juez sostiene que «el hecho de que, en abstracto, un sistema ABS de frenado pueda presentar algún comportamiento irregular no significa que los frenos no funcionen» y recuerda que el informe de la Guardia Civil concluye que «el vehículo frenó [...] dejando huellas y emitiendo humo que se aprecia en las grabaciones» por lo que «no está acreditado» un fallo del ABS ni que, de existir, «fuera de tal magnitud» como para que no pudiera detener el vehículo.

Además, recuerda que el condenado venía conduciendo «desde Vitoria ininterrumpidamente, en un día laborable y con un cierto volumen de circulación [...] y no resulta creíble que, por primera vez y justo en la entrada del tramo en obras, fallara el sistema de frenado en una alegación que no se puede tener por acreditada».

Tras aplicar la atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebida por dos paralizaciones procesales que llevaron a juzgar unos hechos que ocurrieron el 15 de julio del 2013 casi cuatro años después y de rechazar la de reparación del daño al haber abonado la indemnización la compañía de seguros y no el culpable «por mucho que sea como contraprestación a las primas que pagó en su momento», condena a Jon R.G. como autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave a la pena de 22 meses de prisión, otros 22 de privación del carné de conducir y al pago de las costas procesales.