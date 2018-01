El Colegio de Enfermería de La Rioja calificó ayer como «condena ejemplar» la aplicada al agresor de una médica y una enfermera en Lardero. El condenado, con antecedentes de agresión, presentaba un trastorno de ansiedad. Sin embargo, «esto no le exime de los hechos violentos que protagonizó ya que no sólo los reconoció (...) sino que no mostró arrepentimiento», señala el Colegio.