Concha Andreu: «No se solucionan los problemas» Martes, 1 agosto 2017, 09:00

Desde el PSOE, Concha Andreu lamentó ayer que «el consejero no tenga la capacidad de transmitir al Ministerio lo que necesita» el sector del vitícola de La Rioja y defendió que «todos los problemas del nuevo reparto surgen porque no se ha consensuado con el sector, con los sindicatos o con la interprofesional». Andreu demanda «un verdadero control para evitar las condiciones fingidas de falsos agricultores o nuevos viticultores. Como no define exactamente qué es un agricultor ni define qué es un nuevo viticultor, no tenemos nada concreto». Considera que la limitación de hectáreas hará que «ningún profesional que se dedique a la agricultura» pueda acceder al reparto. «No se solucionan los problemas», completó.