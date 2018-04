«El comunicado es una nueva trampa de la propaganda etarra» Sábado, 28 abril 2018, 23:56

Cristina Cuesta ha consagrado su vida a la defensa de las libertades, terminó Filosofía y ahora es la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, tras haber estado en otras organizaciones de carácter social y haber tenido que estar, al igual que su padre, protegida unos cuantos años por guardaespaldas. Esta semana ha recibido con estupor el comunicado de ETA: «Es una nueva trampa de la propaganda. Marca diferencias entre unas y otras víctimas. No podemos olvida que existen más de un tercio de los asesinatos sin aclarar y sin juicio. Me sorprende -confiesa- el alborozo con el que se ha acogido desde distintos sectores. Que no se le olvide a nadie cómo han sido los últimos recibimientos a etarras tras salir de la cárcel».