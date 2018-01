«He comprendido que hay un motivo de aprendizaje en cualquier vivencia» El jarrero Fernando Riaño. :: M. HERREROS El invidente jarrero figura en el cuarto puesto de la lista del Instituto Choiseul que presenta a los líderes económicos del futuro en España Fernando Riaño Director de RSC de Ilunion y presidente de Servimedia PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 8 enero 2018, 09:55

«En la lista Choiseul aparecen grandes talentos y personalidades increíbles, con la salvedad de mi caso», explica Fernando Riaño (Haro, 1976), director de Comunicación, RSC y Relaciones Institucionales de 'Ilunion' (Grupo de empresas de la ONCE), presidente de Servimedia y de Forética. Riaño ha sido seleccionado en cuarto lugar por el Instituto Choiseul para la Política Internacional y Geoeconomía, en una lista de los cien jóvenes talentos que están llamados a liderar el futuro económico y empresarial en España. En la última edición de este ranking Riaño ocupaba el noveno lugar y como sucedió el año pasado, es la primera vez que una persona invidente aparece en esta lista y además, ahora, en los puestos más destacados compartiendo escalafón con los principales líderes empresariales de España.

- ¿Por qué cree que le han seleccionado?

- La verdad es que es complicado saber los detalles. Es una lista realizada con un cuidado exquisito en la que se valoran más de 125 parámetros. En España quizá no sea tan conocida como lo es en Francia, donde hace unos años Macron ocupó uno de los lugares más destacados. No soy la persona más indicada para valorar las razones por las que me han elegido, pero me abruma verme rodeado de tanto talento, de tantas personas extraordinarias.

- ¿Cómo puede definir su trayectoria?

- Me considero una persona ávida de aprender. Por las circunstancias que tienen que ver con mi discapacidad visual severa quizás haya tenido que hacer otras cosas teniendo claro que todo forma parte de mi vida desde el continuo ejercicio del optimismo, sin abandonar ni por asomo la curiosidad, que es una actitud que considero fundamental. También me he dado cuenta de que de la adversidad también se aprenden muchas cosas, entre ellas a gestionar el día a día, la empresa y la vida de otra manera, con recursos diferentes para seguir aprendiendo sin olvidar lo importante que es ayudar en todo lo posible a los demás y tratar de que el mundo sea un poquito mejor cada día.

- ¿Cuáles son sus principales anhelos en las empresas que dirige?

- El avance de la Responsabilidad Social Corporativa, que es mucho más que una tendencia internacional y que ayuda a intentar que gracias al trabajo de diferentes organizaciones el mundo sea mucho más habitable.

- ¿Cuál es el método que utiliza para seguir siempre hacia adelante?

- Que yo esté en esta lista en gran medida también se lo debo a otras personas, a los equipos con los que he tenido la suerte de trabajar, a los jefes que me han enseñado y de los que sigo aprendiendo. He comprendido que a pesar de las circunstancias siempre hay cosas positivas de las que extraer conclusiones favorables que nos ayudan a crecer. Analizando cualquier circunstancia en perspectiva me he dado cuenta de que hay un motivo de aprendizaje en casi cualquier vivencia. Estoy convencido de que el pesimismo es mejor dejarlo para tiempos mejores... Se trata de combinar aspectos y de realizar juegos inestables de equilibrios porque la vida siempre está rodeada de urgencias, tanto en el plano personal como en el profesional. En Ilunion hay más de 30.000 personas trabajando, muchas de ellas con discapacidad (algunas empresas cuentan con plantillas con más del 90 por ciento de sus trabajadores con estas circunstancias) y constituye un ejemplo diario de superación, eso es fundamental.

- Sigue con su pasión absoluta por La Rioja...

- Nuestros orígenes nos marcan y en La Rioja está mi familia y guardo grandes recuerdos de mi infancia, de mis años de colegio y del instituto y sus profesores. También La Rioja es un referente y un modo de vida desde esa diferencia que construye. Ha sido muy emocionante ir a Tokio y escuchar hablar maravillas del cocinero riojano que ha logrado una estrella Michelin con un restaurante clásico japonés en Logroño. O cuando en Estados Unidos un aficionado al vino me habla de una bodega que está en Haro y que visitó en vacaciones; o en México, que alucinan con la forma de torear de Diego Urdiales... Ese tipo de cosas me emocionan y me conmueven porque me llevan a un lugar en el que siempre he sido feliz.

- Nunca ha ocultado su pasión taurina,... ¿pero cómo ve la corrida?

- Siempre me han llamado la atención los toros desde pequeño y al ir creciendo me han ocurrido dos cosas: ir perdiendo progresivamente la vista y la multiplicación de mi afición hasta el punto de apasionarme. Cuando uno tiene las circunstancias que me rodean (no poder leer una pizarra o tener que hacer deporte con una persona que me acompaña como guía) se busca la vida para hacer las cosas de otra manera. En el caso de los toros se trata de disfrutar y observar la corrida desde otras perspectivas y sintiendo lo que sucede en el ruedo de manera diferente. Voy a los toros solo, con amigos o con mi mujer, incluso le he contado a algún compañero ocasional de tendido lo que me sucede y me ha relatado la corrida a través de sus palabras. Estoy atento a los sonidos, al público, a la luz de la tarde... Me gusta ir especialmente cuando torean Diego Urdiales y José Tomás.

- Este año le brindó Urdiales un toro en Las Ventas. ¿Qué sintió?

- Es tan emocionante que me resulta imposible expresarlo con palabras. Fue indescriptible desde la emoción y todavía más desde el agradecimiento infinito, algo que vivido en el callejón de Las Ventas no tiene parangón.

- ¿Qué es lo que le emociona el toreo?

- Las grandes pasiones tienen una parte de misterio. En el toreo hay una parte emocional y otra de razón, cuando se conjugan ambas es algo irrepetible, bellísimo.