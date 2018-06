«Hoy se compran pisos para alquiler porque se saca más rentabilidad»

Son varios los factores que influyen en el aumento del precio del alquiler y en que la oferta sea inferior a la demanda. Detrás están la caída de los intereses y el hecho de que muchas familias no disponen del dinero suficiente para hacer frente al pago de la entrada de la compra de un piso, razón por la que su única opción es el alquiler.

- ¿Por qué aumentan los alquileres a mayor ritmo que las ventas?

-La subida de los alquileres y los intereses tan bajos han hecho que lo que hay que pagar por una hipoteca se acerque a lo que hay que pagar por alquiler, entonces la pregunta es ¿porqué no compran muchos de los que alquilan? Porque lógicamente hace falta un dinero inicial. Generalmente, tienes que tener un 20%. Si fuera como antiguamente, cuando los bancos daban el 100%, habría un montón de compras. El que tiene algo de ahorro y puede pagar el 20% se lanza a la compra.

«Si hoy los bancos volvieran a dar el 100% del precio de la vivienda, no habría esa demanda tan grande de alquiler»

«Habría que hacer desgravaciones porque las ayudas no han abaratado el alquiler»

-¿Esto significa que ha cambiado la tendencia?

- No, no ha cambiado la tendencia. La gente prefiere comprar. En España no es como en la mayoría de países de Europa, donde hay una mentalidad de alquiler, aquí está la mentalidad de la compra. Es un país donde la gente compra bastante más de lo que alquila, pero cuando no tienes la posibilidad de pagar esa cantidad inicial es más complicado. También pesa el miedo a la pérdida de trabajo, al cambio de lugar, pero si hoy los bancos volvieran a dar ese 100% le aseguro que no habría esa demanda tan grande de alquiler, habría más venta. Además, es que hay muy poca oferta y una gran demanda de alquiler.

- No hay, por tanto, equilibro entre demanda y oferta...

- No, en este momento es mayor la demanda que la oferta. Pasa no sólo en La Rioja, también en Madrid, donde es mucho mayor, y en Barcelona. Es más, hoy se están comprando viviendas porque las están alquilando para sacar rentabilidad de hasta el 5-6% mínimo, algo que no te dan en un banco. Además, es un futurible importante porque no sólo vas a sacar una rentabilidad buena por el alquiler, sino que además el precio de esa vivienda, por lógica, va a seguir subiendo, mientras que el dinero está a unos intereses ridículos.

- ¿Es difícil encontrar un piso de alquiler en Logroño?

- En precios bajos, que no pase de 500 o de 450 euros, es más complicado y si hablamos de 300 euros es casi imposible de encontrar

- ¿Pero hay por debajo de 300 euros?

- Sí, pero para eso habría que irse a pueblos y no muy cercanos. En la zona de Lardero y Villamediana tampoco están tan baratos.

- ¿Se mantendrá esta tendencia?

- Sí, porque si la demanda es fuerte y la oferta no está aumentando ni siquiera se está favoreciendo que aumente y que la gente ponga esos pisos en alquiler. Habría que hacer desgravaciones porque las ayudas no han abaratado el alquiler, al contrario, sin embargo, las desgravaciones sí son interesantes.

- En cualquier caso sí parece que el mercado inmobiliario se mueve

- Habrá que ver lo que pasa a partir hoy -por ayer-, eso da más miedo, el año pasado fue muy bueno, este año también, el problema es lo que ocurrirá a partir de ahora.

- ¿Puede influir el cambio de Gobierno?

- El dinero es muy miedoso y estas cosas no favorecen, al revés, no creo que sea muy positivo. Ojalá me equivoque.