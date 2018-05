Por todos mis compañeros Ana Castellanos, ayer, en la Casa de los Periodistas. / M. HERREROS Ana Castellanos, al frente de la Asociación y del Colegio de Periodistas de La Rioja JAVIER CAMPOS Jueves, 17 mayo 2018, 20:12

No me gusta la visibilidad ni salir en las fotos, siempre he sido contraria al periodista protagonista y sigo creyendo que es un papel que no nos corresponde». Ana Castellanos (Logroño, 1981) da la cara y lo hace, además, al frente de las nuevas directivas tanto de la Asociación de la Prensa (APR) como del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja. Un paso que ha dado, junto al resto del 'equipo', por «responsabilidad». Dicho de otro modo, no por ella, sino por todos sus compañeros.

Tras 14 años siendo una de las voces reconocibles de la radio riojana, la actual directora de contenidos de Radio Rioja (Cadena SER), pone reconocido rostro a la prensa de la comunidad autónoma. Ya lo hacía desde hace dos meses, de hecho y en funciones, tras la marcha de Javier Alonso -era vicepresidenta y así lo marcan los estatutos-. Y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años, después de no haberse presentado ninguna candidatura a los procesos electorales convocados en una y en otra.

La junta de la asociación y del colegio -que coinciden- no han rehuido su compromiso y asumen un nuevo mandato, al que se incorporan los periodistas Graciela Martínez y Luis Javier Ruiz -redactor de esta casa-. Castellanos, logroñesa de pura cepa y de 36 años de edad, se convierte así en la primera mujer al frente de los periodistas riojanos como presidenta y como decana. «Ya era hora», deja caer mientras recuerda todo lo sucedido en torno al pasado 8 de marzo, cuando las mujeres -y los hombres- salieron a la calle y las periodistas -también los periodistas-, por vez primera, enarbolaron la bandera. No en vano, la profesión habla en femenino en el 60% de sus profesionales.

Junto a ella -y junto a los nuevos- están César Álvarez -colaborador de Diario LA RIOJA-, Concepción Aquesolo, David F. Lucas -también periodista de Diario LA RIOJA-, Guillermo Aisa, Vanesa Gordo y Rubén Vinagre.

Desde hoy, y dando continuidad al trabajo ya en marcha, tendrán en el empleo su principal caballo de batalla. «Dirigiremos nuestros esfuerzos a iniciativas y actividades que generen empleo y a poner en valor la profesión, para la que hace falta la titulación», explica Castellanos, quien no olvida que la profesión sufre una tasa de paro del 21,85% -muy por encima de la general-. Y siempre teniendo muy presente aquello de que 'Sin periodistas no hay periodismo' y 'Sin periodismo no hay democracia».