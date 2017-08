El comercio riojano suma 24 meses de crecimiento tras 7 años en números rojos Varias clientas completan sus compras en un establecimiento comercial del centro de la capital riojana. :: díaz uriel El INE atribuye a La Rioja la mejor evolución de ventas durante el mes de junio y el mayor avance del país durante el primer semestre LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Lunes, 21 agosto 2017, 23:42

El comercio riojano empieza a respirar. Al menos eso es lo que se desprende de los datos del INE, que aseguran que la evolución de interanual de sus ventas suma 24 meses de crecimiento desde junio del 2015 (con el único borrón del pasado mes de febrero). Un balón de oxígeno para uno de los sectores a los que la crisis económica golpeó con mayor ahínco y cuya caída al abismo se prolongó entre mayo del 2008 y agosto del 2013. Durante 64 meses -con tres tímidos repuntes en marzo y junio del 2010 y agosto del 2012- las ventas del comercio minorista riojano se inflaron de números rojos y caídas porcentuales de hasta el 15,2%. Dos años de inestabilidad (septiembre 2013-mayo 2015) han dado paso a esta nueva realidad.

Así, nueve años después, el INE atribuye a la región el papel de locomotora del comercio nacional. Tanto en junio, cuando las ventas crecieron el 6,3% (el tercer mejor dato mensual desde el 2008), como en la primera mitad del ejercicio, periodo en el que los resultados crecen el 8% en relación al mismo periodo del año anterior (la media nacional es del 4,2%).

No obstante, ese análisis no es compartido desde FER Comercio. «Una cosa son las cifras y otra bien diferente lo que vemos en la calle», asegura David Ruiz, secretario de la patronal comercial de La Rioja, que es contundente cuando sobre la mesa se le ponen las cifras del INE. «No hay nada más que darse un paseo por Logroño. Cada día cierran más establecimientos y la supervivencia de los que abren no es demasiado larga», asegura. La Confederación Española de Comercio (de la que forman parte) también comparte esa «desviación total y absoluta» entre estadísticas y realidad, asegura Ruiz.

«El comercio no capta esos datos», insiste David Ruiz, que hace un profundo análisis de la situación actual del sector y de su deriva durante los últimos años para concluir que ya nada será igual. «Va a haber una gran revolución ya que el número de comercios, la estructura de comercio que hemos tenido, no es la que hoy la sociedad demanda. Será diferente». En esa evolución influyen, explica David Ruiz, dos elementos: por un lado, la menor renta disponible por parte del consumidor; por otro, el aumento y reordenación de las preferencias de gasto que, en no pocas ocasiones, sitúan el producto del comercio de ciudad, en una posición más relegada.

«Los hábitos de consumo han cambiado», explica el responsable de FER Comercio, que como contrapunto a las cifras que arroja el INE señala la gran cantidad de locales vacíos en muchas áreas de la ciudad estrechamente vinculadas a la actividad comercial: «Son locales que hace unos años no hubieran estado cerrados ni tres días». Además, dice, el cierre de negocios de un sector no redunda en que los que sobreviven continúen repartiéndose el mismo pastel. «El de equipamiento del hogar ha caído muchísimo, pero los que quedan no están en una situación halagüeña. Los hábitos de consumo han cambiado y el comerciante está intentando adaptarse a esa nueva realidad», abunda. Una nueva realidad en la que fórmulas clásicas siguen siendo válidas: «Se tiene que caracterizar por la cercanía, la proximidad y el trato al cliente».