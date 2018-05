«Los comentarios de Catalá y de otros denotan que entienden poco del estado democrático»

A los seis años María Cecilia de la Iglesia dijo en casa que ella, de mayor, quería ser juez. Lo tuvo claro, recuerda entre risas, desde muy pequeña. Siempre estaba la opción de ser maestra, como su madre, pero al final siguió los pasos de su padre, Valentín de la Iglesia, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1985 y 1990, y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Y como si fuera un efecto dominó, sus hermanos también cayeron en las redes de la ley: uno es abogado del Estado; el otro, fiscal. Los tres actúan en el Palacio de Justicia de La Rioja y, desde el 2015, María Cecilia es la decana de los jueces. Dentro de diez días fiscales y jueces están llamados a secundar un paro de 24 horas. Dicen que el Ministerio hace oídos sordos a sus reivindicaciones y que ya está bien. No es una mera cuestión económica (que también).

De hecho, el pecuniario es el argumentario más escuálido y abundan los referidos a la independencia judicial y a la calidad y eficiencia de la justicia. «El de la independencia es el que más me preocupa», dice, grave, la decana, que también sabe que la huelga (convocada en marzo) llega en un momento complicado tras la sentencia de 'La Manada'. «No se puede valorar la justicia por una única sentencia», defiende tras apuntar que respeta «plenamente» todas las críticas de la ciudadanía. Las del ministro Rafael Catalá van en otro saco: «Está totalmente deslegitimado».

- Tras dos paros parciales, jueces y fiscales están llamados a secundar uno general el próximo día 22. ¿Qué hay detrás de esa convocatoria?

- No es la primera huelga de jueces. Lo histórico es que en esta ocasión está respaldada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. Durante la crisis comprendimos que era nuestra responsabilidad asumir los recortes en la Administración de Justicia, pero superada creemos que hay que recuperar todo lo perdido. Además hay derivas del Ministerio y del CGPJ que no nos gustan y que afectan a nuestro estatuto como jueces, en ocasiones a la independencia judicial y, a la postre, al servicio al ciudadano.

- ¿Es un paro económico?

- En cuestiones salariales pedimos recuperar los recortes que se hicieron en su momento. El grueso de la reivindicación está relacionada con la falta de medios y la digitalización.

Es bueno que el ciudadano sepa que se piden medios para luchar contra la corrupción, para mejorar la protección de las víctimas, la creación de órganos judiciales... Reivindicamos una justicia más eficiente y de mejor calidad en beneficio de los ciudadanos.

- En redes sociales una juez denunciaba la ínfima retribución de la hora de guardia.

- En La Rioja son 79 céntimos por hora de trabajo. La guardia es de martes a martes con disponibilidad 24 horas y con una gran responsabilidad ya que te puedes enfrentar a un levantamiento de cadáver en un asesinato, una violencia de género, un habeas corpus... Por una orden de protección, por ejemplo, en la que inviertas dos horas de una tarde supone poco más de 1,5 euros. Sale bastante económico...

- Que los jueces reclamen independencia judicial no es muy tranquilizador para el ciudadano.

- Es lo que más me preocupa. No es un derecho nuestro, es una garantía para el ciudadano, que tiene que percibir que la Administración de Justicia está libre de presiones políticas. ¿En qué consideramos que no hay independencia? Primero, que en la medida en que pueda existir cierta vinculación con el poder político del CGPJ, el órgano de designar las más altas instancias judiciales, no podemos decir que el poder judicial es absolutamente independiente. Hoy por hoy el CGPJ es designado por el Congreso y el Senado y se tiene en cuenta el juego político y no el mérito y la capacidad, por lo que no se puede hablar de absoluta independencia. Además hay que garantizar la apariencia de independencia, el ciudadano necesita percibirla, tener la certeza de que se actúa independientemente.

- ¿Reciben los jueces presiones?

- A nivel de base, nunca he recibido ninguna presión de un político y si las tuviera lo pondría en conocimiento del CGPJ. Pero si un caso de corrupción tiene que ser enjuiciado por una sala y es conocida la relación de uno de sus miembros con un partido político, la independencia puede ser dudosa.

- La huelga llega en un momento en el que hay mucho ruido de fondo en torno a los fallos judiciales.

- La convocatoria es muy anterior a ese tema. En todo caso, somos un poder del Estado y tenemos que asumir que se nos someta a crítica y que nuestras resoluciones pueden no ser entendidas. Cada día se dictan 17.000 resoluciones que resuelven problemas que los ciudadanos demandan; se emiten cientos y cientos de órdenes de protección, fallos sobre cláusulas abusivas protegiendo a consumidores, peleamos contra la corrupción pese a la escasez de medios que el poder político nos da para luchar contra los asuntos en los que ellos pueden verse incursos... Se tiene que valorar también el resto del trabajo que día a día hacemos por el ciudadano. No se puede valorar toda la justicia únicamente por una sentencia que puede no ser comprendida. Hay que ver todo, no solo aquello en lo que consideran que hemos fallado.

- La crítica se ha extendido al conjunto de la Administración de Justicia a la que se le acusa de patriarcal. ¿Tiene esa percepción?

- No, sinceramente no. Mis compañeros son tan sensibles como puedo serlo yo. Tenemos un juez de violencia hombre, un juez de menores hombre, una juez de familia mujer... No se tiene que percibir en una sentencia si la ha dictado un hombre o una mujer. En materia de igualdad todos tenemos acceso a formación y el CGPJ hace hincapié en la igualdad. Estamos debidamente formados, pero puede haber excepciones. Es algo aplicable a jueces, médicos, políticos. Conocemos casos de políticos cuya sensibilidad se puede poner en entredicho. Es una cuestión más de personas que de cuerpos.

- ¿Ha leído la sentencia de 'La Manada'?

- Sí. El fallo y el voto particular.

- ¿Cómo la valora?

- No valoro sentencias de otros compañeros, pero quiero transmitir que ha sido dictada por tres profesionales que llevan muchos años tratando esa materia y a los que se les presume su valía profesional. Además no es el final de un camino sino que va a ser revisada. Estoy convencida de que llegará al Supremo vía casación. Hay que tener en cuenta que los tres jueces son los únicos que han visto la prueba. Ninguno de los que estamos aquí y ningún político de los que ha emitido opinión ha visto el vídeo, la prueba o ha escuchado a la víctima. Creo que es legítimo que el ciudadano critique la decisión que no entiende, pero es responsabilidad del CGPJ de llamar a la calma y transmitir esa sensación de tranquilidad.

- ¿Y las palabras del ministro Rafael Catalá?

- Es una irresponsabilidad abrumadora que lance una sospecha sobre datos personales y reservados de la capacidad de los magistrados. Es una deslealtad institucional sin precedentes y se va a formular una queja ante Europa por considerar que es una intromisión inaceptable.

- ¿Tendría que dimitir?

- Cuando un representante del Ejecutivo se permite el lujo de realizar una afirmación tan fuera de lugar queda totalmente deslegitimado. Todo mi respeto a las críticas del ciudadano al que le transmiten una información que quizá no se puede comprender. Que el ciudadano se queje es normal, lo respeto plenamente y entiendo y comparto que la víctima pueda sentirse poco satisfecha, pero que un político, a los 15 minutos de leerse el fallo, se lance a decir cosas en redes sociales es muy grave. También lo son los comentarios del ministro Catalá. Denota que comprenden poco el funcionamiento del estado democrático o que pasan de respetarlo.

- La solución para evitar nuevos casos es abordar la reforma del Código Penal.

- Es función del legislativo, pero las reformas a golpe de telediario no son positivas. Quizá la opción sea una mejor definición del tipo legal ya que considero que un agravamiento de las penas no supondrá un efecto de prevención de estos delitos.