Un collar localizador de mascotas, premiado como 'Mejor Plan de Negocio' por UR Proyectos premiados en la Universidad de La Rioja. / UR El objetivo es que la idea del proyecto ganador acabe trasladándose al mundo empresarial real EFE Logroño Viernes, 24 noviembre 2017, 13:34

El proyecto para localización de mascotas mediante un collar, "Chip On", ha recibido hoy el Premio al Mejor Plan de Negocio de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja (UR).

El secretario general de la UR, Javier García Turza; el director de esta cátedra, Juan Carlos Ayala; y el vicepresidente de la Asociación Riojana de Empresas Familiares (AREF), Santiago Vivanco, han entregado este premio, dotado con 500 euros.

"Chip On" ha sido ideado por nueve estudiantes de la asignatura "Creación y desarrollo de la empresa" del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) de la UR: Andrea Toma, Rubén Santamaría, Laura Sáenz de Tejada, Germán Royo, Rebeca Puente, María Teresa Pangua, Oihane Monreal, Jesús María Manero y Sylvain Grandjean.

García Turza ha indicado que estos alumnos son "maravillosos" por la "validez" de su trabajo, que hace que formen parte de "lo más granado" entre los estudiantes de la UR, algo de lo que se siente "orgulloso".

Ha señalado que premios como este permite a la UR acercarse a la sociedad y entrar dentro de su tejido, que es gracias a lo que se puede "sostener".

Ayala ha explicado que el jurado de este galardón, formado por profesores de la UR y empresarios, ha valorado la posibilidad de que el proyecto ganador se convierta en una empresa real, algo que él espera que así suceda.

Con este premio se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios, los valores del esfuerzo y del trabajo en equipo", y el desarrollo del liderazgo, la resolución de conflictos y la inteligencia emocional, ha relatado.

También ha precisado que "Chip On" es un proyecto de empresa con sede en Logroño, que fabricaría un collar localizador de mascotas totalmente personalizable por sus dueños y que ha sido "muy bien hecho con una metodología rigurosa".

Por su parte, Vivanco ha dado la enhorabuena a los premiados por realizar un proyecto "interesante y atractivo", siguiendo "las directrices dadas". Ha subrayado la importancia que tiene para la AREF estar "conectada" a la universidad, con el objetivo de fomentar que "salgan" de ella personas emprendedora.

Por ello, la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de la UR, financiada por la AREF, es "muy importante" para esta asociación, ha recalcado. Durante este curso 2017-2018 se han matriculado 57 estudiante en la asignatura Creación y desarrollo de la empresa y se han realizado seis planes de negocio, titulados "Winter Tech", "C & H", "Techno UR", "Trovare", "Warm Up" y el premiado "Chip On".