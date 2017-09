Colisión múltiple en el desvío Camiones circulando por la N-232, en el término municipal de Agoncillo, con la autopista en primer plano. :: sonia tercero La CETM critica que se haya negociado «de espaldas al sector» y Stop Accidentes, la Plataforma de la AP-68 y Podemos hablan de «engaño»Gobierno y PP se quedan solos en la defensa del acuerdo con el Ministerio y la autopista MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:28

Tanto en el fondo como en la forma, el convenio para el desvío obligatorio del tráfico pesado de cuatro o más ejes de la N-232 a la autopista generó ayer una fuerte polémica en la sociedad riojana. Los transportistas se quejaron de que el Gobierno ha negociado la medida «de espaldas al sector», la Plataforma por la Liberación de la AP-68 y la asociación Stop Accidentes hablaron de «engaño», mientras Podemos acusó al Ejecutivo de «tomar por tontos» a los riojanos. El Gobierno regional sólo contó este martes con el apoyo expreso del PP, partido que subrayó que el convenio «afecta desde el principio a los vehículos pesados de categoría 2, de largo recorrido, y no a los de reparto».

Para el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, las críticas de PSOE y Podemos son «una vergüenza» y provocan «tristeza». Además, Cuevas afirmó que en este asunto «no se ha engañado a nadie» y censuró que las principales fuerzas de la oposición «usen los accidentes y a los accidentados para echarlos contra cualquier Gobierno, porque ninguno es responsable» de un siniestro de tráfico.

Charo Gutiérrez, de Stop Accidentes, se mostró especialmente crítica con el desvío: «No puedo entender por qué no desvían todo el tráfico a la autopista y la liberan de una vez. Me parece lamentable e inhumano que nos traten como ciudadanos de segunda cuando el resto de las regiones pueden comunicarse seguras a través de autovías».

En la misma línea se pronunció Emilio Sáenz de Guinoa de la Plataforma por la Liberación de la AP-68. En su opinión, el desvío del tráfico pesado es «insuficiente», una «locura» y «se nos ha vendido como una especie de pastel muy bonito cuando es un engaño». Sáenz de Guinoa considera que el Gobierno regional «no está dando la talla y no defiende a los riojanos», y no descartó que la plataforma eleve el tono de sus reivindicaciones porque «cada vez estamos dando más pasos atrás».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de mercancías y Logística (CETM) de La Rioja, Javier Arnedo, denunció que el Gobierno de La Rioja «no se ha puesto en contacto con nosotros para darnos a conocer los detalles del convenio». «Hubo una reunión, en la que le mostramos nuestro rechazo a hacer obligatorio el desvío, pero a partir de ahí nada de nada», aseguró. Según explicó, el Ejecutivo «ha estado negociando de espaldas al sector» y, además, «nos parece muy mal que con los impuestos de los riojanos se financien las bonificaciones a empresas de transporte de fuera de la comunidad que, por tanto, no tributan en La Rioja». Para Arnedo, el Ejecutivo «no está trabajando bien, porque se conforma con el desvío cuando en Aragón el desdoblamiento de la carretera se está construyendo». El presidente de la CETM de La Rioja añadió que «las formas del Gobierno regional no son las correctas y, sobre todo, no ha atendido nuestras demandas». Por último, y respecto a la exención del desvío obligatorio para vehículos de cuatro o menos ejes, Arnedo dijo que «será algo que habrá que valorar, pero lo cierto es que por la nacional seguirá transitando tráfico pesado».

Por su parte, Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja (Atradis) integrada en la FER, rehusó valorar las medidas hasta ahora conocidas del acuerdo con el Ministerio y la autopista porque «tenemos un montón de dudas sobre cómo se va a articular». Entre ellas, por ejemplo, si se mantendrá la gratuidad del tramo Navarrete-Agoncillo para los transportistas.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Ana Carmen Sáinz, insistió en que el consejero de Fomento «ha engañado a todos los riojanos prometiendo durante meses que el trasvase del tráfico pesado a la AP-68 sería para todo el tráfico pesado, pero ahora la medida solo afectará a los vehículos de cuatro o más ejes». «Cuevas se está riendo de los riojanos: sólo se desviará una parte y no se va a hacer de forma inmediata; pero los riojanos no somos tontos y tenemos buena memoria», advirtió.

Mientras, su homólogo del PP, Jesús Ángel Garrido, acusó al PSOE de «no decir la verdad» al afirmar que el desvío es parcial ya que, argumentó, «tanto en la nota de prensa del Ministerio de mayo en la que se anunciaba la firma del protocolo, como en el propio convenio se hace mención a que las bonificaciones afectan a vehículos pesados de categoría 2». «Desde el principio se pusieron las cosas claras», enfatizó el portavoz popular.