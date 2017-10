Uno de los colegios con más miembros de La Rioja Domingo, 15 octubre 2017, 23:40

Casi 1.300 colegiados forman parte en la actualidad del COGITIR, el colegio donde se integran ingenieros técnicos industriales y graduados en Ingeniería Industrial de La Rioja, uno de los entes profesionales con más miembros de la región. De ellos apenas el diez por ciento son mujeres. «Aunque no haya muchas mujeres, no creo que sea una profesión masculina, poco a poco van llegando más; aquí lo que importa es el ingenio y eso no entiende de género», concluye el decano Jesús Velilla.

En su evolución también han variados sus sedes: la primera de la Delegación riojana, en 1975, se ubicó al inicio de Portales; en 1979 se trasladaría a Gran Vía 17; y ya en el 2007 se puso en marcha la actual, moderna y muy amplia, situada en la calle Segundo Santo Tomás (en El Cubo), que se compone de sótano, planta baja y primera planta.