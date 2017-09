«Colaborar con la UNIR iría en contra de nuestro servicio»

-¿Cuál es la relación con la UNIR tras la sentencia que le impide usar su logotipo en el resto de la UE?

-No hay tensión, pero tampoco ninguna colaboración institucional porque aunque los dos llevemos el nombre de universidad, sus intereses como empresa privada no tienen nada que ver con los nuestros. Establecer actuaciones comunes con la UNIR como desean iría en detrimento del servicio social que la UR realiza por la simple cuestión de que se confunden dos ámbitos: el nuestro es ofrecer un servicio público y el suyo ganar dinero, que por otra parte es absolutamente legítimo.

-¿Quiere decir que el afán de cercanía de la UNIR es interesado?

-No explícitamente. Es normal que quieran estar cerca de nosotros en lo que somos más fuertes partiendo de que ellos tienen más alumnos y una financiación en marketing a años luz de la nuestra. No competimos con ellos, pero ellos sí pueden hacerlo con nosotros. El problema no es de la UNIR, sino del Gobierno que permitió introducir otra universidad en un entorno tan limitado.