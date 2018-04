Ciudadanos reclama al PP que cumpla lo acordado «para que La Rioja no se pare» Diego Ubis en la rueda de prensa de esta mañana / Cs Piden al PP que presenten el pliego de contratación para la remodelación de la ADER que garantizaron en el mes de septiembre LA RIOJA Viernes, 13 abril 2018, 14:08

Diego Ubis, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) de La Rioja, ha exigido hoy al Partido Popular (PP) que «trabaje y cumpla lo acordado para que esta comunidad no se pare y siga funcionando», respecto al acuerdo de investidura y por la gobernabilidad suscrito entre ambas formaciones, según informa la agencia Efe.

Ubis ha recordado que el PP se comprometió a la contratación de un grupo de expertos que asesore al Gobierno riojano en la implantación de un 'nuevo modelo' de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), para activar la economía regional y la creación de empleo. Sin embargo, «a pesar de que el PP se comprometió a su contratación durante el mes de septiembre para que en el segundo semestre de año se pudiera implantar el nuevo modelo. A día de hoy, no hay ningún pliego de contratación», ha lamentado el portavoz de Cs.

Aunque la secretaria general del PP, María Martín, anunció ayer, día 12 de abril, que el pliego se trasladó a Cs, Ubis le ha emplazado a que «presente el documento que ha remitido porque no hemos recibido nada». Con motivo de la reunión mantenida ayer entre ambos grupos, también ha criticado que «solo se trató la reforma del Estatuto y de la Ley Electoral», ya que «el PP se levantó de la mesa, a pesar de que quedaban otros temas por evaluar, como la reestructuración de la ADER. El PP no apuesta por un nuevo modelo que genere empleo y bienestar y ha lamentado que parece que les duele y molesta que les digamos que no se camina en buena dirección».

En este sentido, ha insistido en que «cumplan con su parte de lo acordado y trabajen para revertir los malos datos y perspectivas de La Rioja, peores que la media y que avalan que cada vez está peor».

Acuerdos parlamentarios y próximas elecciones autonómicas

Sobre el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios alcanzados entre PP y Cs, ha reconocido que «nos equivocamos al poner un número, ya que no se puede cifrar un grado de ejecución, simplemente si se cumple o no». Ha ñadido que se trata de «un acuerdo con medidas concretas que se ejecutan o no se ejecutan, por lo que tenemos que hablar de cumplimiento, en lugar de dar un porcentaje sobre su desarrollo».

En cuanto a las próximas elecciones autonómicas, Ubis no confía en las encuestas, ya que «solo reflejan un momento y lo realmente válido son los votos ciudadanos», por lo que en este momento, su partido solo piensa en trabajar.