«Los ciudadanos tienen que pedir a los políticos que piensen en el bien común» José Antonio Ibáñez sostiene en sus manos un ejemplar de la Revista Española de Pedagogía. :: unir «La libertad de enseñanza es una libertad para ser ejercida en igualdad de condiciones económicas», sostiene el experto José Antonio Ibáñez Director de la Revista Española de Pedagogía C. NEVOT LOGROÑO. Jueves, 26 abril 2018, 23:45

No es fácil cumplir 75 años y mucho menos en el caso de una publicación. Alcanzar las bodas de diamante es todo un hito que ha logrado la Revista Española de Pedagogía, que ayer celebró este aniversario con una mesa redonda en la que intervinieron expertos de todo el mundo. Al frente de la publicación, José Antonio Ibáñez, vicerrector de Ordenación Docente y Doctorado de la UNIR y merecedor de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. La máxima condecoración en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura que en el 2013 le concedió el Rey Juan Carlos I.

- ¿Cuál es el secreto para que una publicación cumpla 75 años?

- Pasar la prueba del tiempo exige una capacidad de adaptarse a las circunstancias. La Revista Española de Pedagogía ha tenido la decisión de mantener una calidad, de ir avanzando y eso se premia con los 75 años.

- Cambiando de tercio, tengo que preguntarle sobre el pacto educativo ¿lo ve posible?

-No, no es viable. Es muy hermoso hablar de un pacto educativo, pero en la misma medida en la quehay personas que no están dispuestas a acatar la Constitución, sino que más bien están a favor de cambiarla, es imposible llegar a un pacto. Eso no quiere decir que no haya temas que no se puedan pactar, pero hay otros asuntos de mucha importancia que no es posible pactar porque estamos viendo que por otros sitios de España hablar de pacto es una cuestión imposible. Ahora bien, cuando no se acepta la Constitución en cuestiones básicas, es que a veces no se tienen ganas de llegar a pactos parciales, porque les puede parecer que les han traicionado los ideales y creo que es un grave error. Los ciudadanos lo primero que tienen que hacer es pedirle a los políticos que piensen en el bien común y no en la imposición de su ideología.

- Hablando de la Constitución. Precisamente, el Constitucional acaba de avalar los conciertos en la educación segregada por sexos...

- Hay personas que piensan que en educación tiene que haber un sistema único. Talla única en la educación, que todo el mundo tiene que seguir el mismo sistema, el mismo currículum, los mismos objetivos. Y no. Hay personas a las que les viene bien uno y hay personas a las que les viene bien otro. Hay que escuchar un poco los deseos y habilidades de los interesados. En estos momentos, según la legislación vigente, tenemos la posibilidad de elegir. Hay un altísimo porcentaje que elige la religión católica, otro porcentaje que elige otra religión y otro muy pequeño que elige otras cosas. ¿Por qué se lo va a impedir usted? No todo el mundo tiene que ser partidario de lo mismo y no por eso se puede demonizar a a nadie. ¿Es obligatorio imponer una educación diferenciada por sexos? No. Hemos de tener un abanico de libertad para que las personas puedan escoger aquello que esté más de acuerdo con sus intereses y no empeñarse en un camino único porque siempre es peligroso ya que obligas a la gente necesariamente a bajar la cabeza. Además, los conciertos educativos no son subvenciones, son constitucionales, es decir, que la libertad de enseñanza es una libertad para ser ejercida en igualdad de condiciones económicas, es decir, que no se maltrata al que desea otra cosa distinta de la que le gusta al Gobierno.

- El caso Cifuentes ha puesto en entredicho a la universidad pública española.

- Hay dos temas, uno es enjuiciar el caso Cifuentes y otro hablar de la universidad española, que tiene 80 universidades, 3.000 títulos distintos, 15,5 millones de alumnos y 100.000 profesores. Es decir, ¿nosotros podemos creer que entre todo ese maremágnum todo es limpio y puro? La realidad del ser humano es que pasa de todo y todo quiere decir todo. ¿Que hay que poner los medios para evitar que los horrores ocurran? Sí, claro. Hay un profesor de una universidad que una amiga suya que trabaja en la secretaría le dijo que otra amiga le faltaba una asignatura por aprobar y que se iba lejos y le pedía si podía aprobarla. Al final, le pusieron un sobresaliente. A este profesor se le condenó a 7 años de inhabilitación. ¿Es un horror? Sí, pero la vida es así. Sería un escándalo si fuera un mal muy general.