Chuletones con premio José Luis Sáenz Villar recibe de manos de Rajoy el premio al Autónomo del Año. :: newphotopress El riojano José Luis Sáenz Villar (Pepe Chuletón), galardonado por la CEPYME como mejor Autónomo del Año I. ÁLVAREZ Lunes, 11 diciembre 2017, 22:49

Días atrás, confesaba entre risas a su clientela el carnicero de Calahorra José Luis Sáenz Villar, más conocido como 'Pepe Chuletón', que su madre no se llegaba a creer que estuviese nominado a los premios anuales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). «Me dice que esas cosas solo le pasan a los demás», comentaba.

Pero si estar nominado a un premio nacional era ya algo impensable para la madre de este carnicero, llevarse el galardón ha sido «lo máximo», afirmaba ayer después de recibir el premio al Autónomo del Año de la CEPYME. «No es que esté contento, estoy contentísimo», sostenía con la euforia del momento este especialista en la comercialización del chuletones de buey.

José Luis Sáenz acudió con su familia a la gala en el Museo Reina Sofía en la que se dieron a conocer los ganadores de las distintas categorías. En la ceremonia participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien por supuesto invitó a La Rioja a probar sus chuletones. «A ver cuándo se come usted un chuletón mío», le dijo con la soltura que le caracteriza al presidente, después de recoger el premio. «Él (Rajoy) me dijo que vendría a Calahorra para probarlo, pero yo le di unas tarjetas y me dijo que las iba a repartir», explicaba entusiasmado este carnicero nacido en Rincón de Soto.

«Lo que más me ha gustado es que soy un autónomo de los de siempre»

José Luis Sáenz Villar regenta la carnicería La Despensa en Calahorra y se ha especializado en la venta de chuletones de buey, con gran penetración en las redes sociales a través de su comercio 'online' . Además del crecimiento como empresario, el premio que recibió ayer es ante todo un reconocimiento a su autenticidad y su compromiso con el negocio. «Lo que más me ha gustado es que me han dicho que soy un autónomo de los de siempre, de los que se lo han trabajado», apuntaba.

Los premios de la CEPYME contaban en sus candidaturas con más talento riojano. Y es que también estaba nominado Jesús Esteban Barrio, responsable de la escuela de pensamiento computacional TicAndBot, en Logroño. El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, felicitó a ambos empresarios «por su fortaleza, capacidad de innovación y diferenciación».

Esteban Barrio es responsable de TicAndBot una escuela de pensamiento computacional dirigida especialmente a niños y jóvenes entre los 4 y los 16 años, que desarrolla actividades de robótica, programación e informática.